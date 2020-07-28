В озере нашли блюдо с маслом, которому более 2000 лет

Исследователи сделали довольно необычное, но при этом важное открытие в шотландском озере: сделанное из дерева древнее блюдо, которое чудесным образом выжило в воде более двух тысячелетий. Это уникальное старинное масляное блюдо дает новое представление о людях, которые когда-то жили на берегах шотландских озер две тысячи лет назад во время железного века.

Об этом пишут СМИ.

Находка была сделана в Лох-Тай, недалеко от Перта, в центральной Шотландии. Когда-то здесь, по мнению ученых, на берегу озера стояло по меньшей мере 17 деревянных домов железного века. Это были искусственные острова, на которых жили люди. Когда-то они были распространены в Шотландии и Ирландии. Первый известный пример такого острова в Шотландии датируется около 3500 г. до н.э., и он все еще использовался в раннем средневековье.

Такие изолированные острова считались объектами с высоким статусом, которые обеспечивали хорошую безопасность, а также легкий доступ к торговым маршрутам вдоль Тея и в Северное море. Вероятно, они были домами местных правителей или зажиточных фермеров. В более поздние времена они стали ассоциироваться с христианскими отшельниками, особенно в Ирландии.

Здесь, как правило жили люди до двадцати человек и их скот. Хижины были покрыты соломой с тростником, а многие сооружения были построены из ольхи и имели срок службы около двадцати лет. Часто у них были стены из переплетенных ветвей орешника. Эти структуры просто рухнули в озеро, как только перестали служить своей цели. Тогда многие предметы пошли с ними в темные воды Лох-Тая. И одним из них было древнее масляное блюдо из дерева, которое недавно было обнаружено в озере.

Этому древнему масляному блюду около 2500 лет, но оно очень хорошо сохранилось, так как был погружен в воду до тех пор, пока его не нашли. Археологи сказали: «Из-за фантастических анаэробных условий, когда есть очень легкий кислород или бактерии, которые разрушают все органическое, вы получаете этот тип герметичной среды». Это позволило исследователям найти много деревянных предметов, которые обычно распадаются в окружающей среде шотландского озера.

Команда шотландских археологов исследовала дно озера, когда сделала необычную находку. Предварительный химический анализ обнаружил следы молочного продукта на объекте. Это вместе с тремя отверстиями в нижней части артефакта указывает на то, что это, вероятно, блюдо для приготовления масла.

Три отверстия на дне древнего масляного блюда использовались в процессе производства масла. Пахта продвигалась через эти отверстия, чтобы удалить лишнюю жидкость. Возможно, к маслу, чтобы сделать сыр, добавили бы сычужный фермент, полученный из обычных растений. Отмечается, что в железном веке шотландцы обладали значительными навыками в производстве масла и сыра.

Это открытие древнего масляного блюда подтверждает, что молочные продукты были жизненно важны в рационе людей, которые жили здесь до прибытия римлян в Британию. Найденные на тарелке метки долота указывают на то, что сообщество делало свои товары и, вероятно, было в значительной степени самодостаточным. Они использовали зубила с тонкими точками, чтобы сделать блюдо. Инструменты, которые использовались для его изготовления, также указывают на то, что они были опытными ремесленниками.

: golos.ua