Поліція Кропивницького забрала у дітей гранату, якою вони гралися

У дворі Кропивницького поліція відібрала ручну гранату у місцевих дітей.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Кіровоградської області.

«Днями патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Василя Нікітіна діти грають гранатою, ймовірно, бойовий. За вказаною адресою інспектори переконалися в безпеці дітей, обгородили місце події і забезпечили збереження предмета до приїзду вибухотехніків», — зазначено в повідомленні.

Також правоохоронці поспілкувалися з дітьми про те, як потрібно поступати з невідомими предметами та пристроями.