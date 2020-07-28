У Закарпатській області зливи підтопили кілька населених пунктів

У понеділок, 27 липня через короткочасних злив різко піднявся рівень води в гірських струмках і річках. В результаті підтопило кількох населених пунктів. В даний час пошкоджено три містка, чотири домохазяйства, 30 метрів берегоукріплення і близько 20 м. ґрунтової дороги. Також у постраждалих із-за негоди селах утруднено транспортний рух.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«В селі Скотарське Воловецького району річкою Віча знищений один і пошкоджено три містка, підтоплено одне домогосподарство. Також через розлив води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами. Пошкоджено близько 30 м берегоукріплення і близько 20 м грунтової дороги», — йдеться в повідомленні.

Крім того, в селі Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, з-за чого підтоплено три домогосподарства. Також в с. Ростока спостерігається розлив місцевого струмка на центральній вулиці довжиною близько одного кілометра, ускладнений під’їзд автомобілів до 10 домогосподарствам.

Відзначається, що в даний час уточнюються наслідки негоди.