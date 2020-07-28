На Одещині 19-річний хлопець зґвалтував 62-річну жінку

У Роздільнянському районі Одеської області поліцейські затримали 19-річного хлопця за підозрою у зґвалтуванні 62-річної жінки.

Як сказано на сайті поліції Одеської області, молодий чоловік увірвався до будинку одинокої односельчанки, зламавши вхідні двері, ударив жінку по голові й зґвалтував.

У поліції повідомили, що хлопця знайшли через кілька годин у лісосмузі. Він зізнався у скоєному і пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після затримання хлопцеві повідомили про підозру у ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.