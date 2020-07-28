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Почтальон оставил посылку «в самом безопасном месте»

28.07.2020

Жительница небольшого населённого пункта в США, не смогла сдержать эмоций, когда обнаружила почтовое отправление на пороге своего жилища и объяснение, написанное почтальоном в накладной.

Работник службы доставки написал, что посылка оставлена в самом безопасном месте, под ковриком, несмотря на то, что корреспонденция имела внушительные размеры.

Американка опубликовала сюжет с почтовым отправлением в ТikТоk, где видеоролик привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей, оценивших чувство юмора почтальона.

к: Новости Ю

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