У Харкові чоловік з ножем кидався на людей і вимагав сфотографуватися (відео)

Поліція Харкова затримала любителя фотографії

На вулиці Полтавський шлях в місті Харкові до перехожих приставав чоловік з ножем, роблячи їм незвичайну пропозицію.

Про це повідомляє Telegram-канал Віха, опублікувавши відео з місця події.

Інцидент трапився в суботу, 25 липня, близько 20.30. На вулиці, що з’єднує центр міста з його західною частиною, розгулював невідомий чоловік з ножем. Він підходив до перехожих, погрожував їм і вимагав зробити йому фото.

«Люди викликали копів, ті пов’язали любителя фотографії», – сказано в підписі до опублікованих кадрів.

: glavcom.ua

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