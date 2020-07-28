Випробування гіперзвукової ракети «Циркон» успішно завершено

Сьогодні головне військове відомство розповсюдило повідомлення про цьому етапі випробувань ракетного комплексу нового покоління. Мова йде про гиперзвуковом ударну ракетну зброю «Циркон» морського базування.

За заявою Міноборони Росії, випробування ракет «Циркон» проходять успішно. Випробувальні пуски цих гіперзвукових ракет здійснювалися з борту фрегата «Адмірал Горшков». Додано, що в ході випробувань гіперзвукові ракети «Циркон» підтвердили характеристики тактико-технічного плану.

У Міноборони повідомляють, що «Циркон» підтвердив параметри по дальності і точності ураження цілей, а також за швидкостями польоту – швидкість «Циркону» багаторазово перевершує швидкість звуку (близько 8 Махов). Гиперзвуковая швидкість ракети дозволяє їй вражати ціль, залишаючись невразливою для будь-якого сучасного засоби протиракетної оборони.

Раніше повідомлялося, що дальність таких ракет становить 500 км. При цьому наголошується, що такий варіант по дальності може бути перевершений самим “Цирконом” в залежності від модифікації і скласти 1000 ки. Відомо, що озброювати «Цирконами» у ВМФ Росії планується не тільки надводні бойові кораблі, але і підводні човни.

«Циркон» – це той випадок зброї, коли можна з усією впевненістю говорити «не має аналогів у світі», так як дійсно ні в одній країні світу немає такої зброї, як немає на сьогоднішній день і реалізуються перспективних програм по його створенню.