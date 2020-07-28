Компанія Moderna початку третю фазу випробування вакцини проти COVID-19 з участю 30 тис. добровольців

Американська біотехнологічна компанія Moderna спільно з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань початку третю стадію випробування вакцини проти коронавіруса.

Про це повідомляє CNN.

У дослідженні візьмуть участь 30 тис. добровольців. Вони отримають по дві дози вакцини або по дві ін’єкції плацебо. Між ін’єкціями буде інтервал в 28 днів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вакцина, що розробляється компанією Moderna, є одним з 25 клінічних випробувань, які проводяться у світі.

Для проведення третьої фази випробування Moderna додатково отримала 472 млн дол. від Біомедичного управління перспективних досліджень і розробок.

Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) постановив, що клінічні випробування вакцини повинні пройти три етапи: невелика кількість людей (від 20 до 80 учасників) отримує експериментальну вакцину; тестування розширюються і вакцину отримують люди того ж віку і фізичного стану, на які вакцина і розрахована; вакцина тестується на ефективність і безпеку на тисячах добровольців.