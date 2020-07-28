Эксперты рассказали о скрытом вреде комнатных растений

Подоконники многих домов уставлены горшками с цветами. Зеленые растения делают помещение уютным и создают приятную атмосферу, но мы почти не задумываемся о том, что они могут быть вредны и даже стать причиной некоторых заболеваний. Существует по меньшей мере семь причин, почему стоит относиться к цветоводству в доме с опаской.

Об этом пишут СМИ.

1.Многие растения выделяют аллергены. Особенно это касается цветов, которые образуют пыльцу. А грань, например, содержит в своих листьях эфирное масло, которое может плохо действовать на иммунную систему человека.

Однако и некоторые зеленые растения способны вызвать аллергические реакции. Споры класса папоротниковидных также являются потенциальными аллергенами. При этом можно не догадаться, что же стало причиной ухудшения состояния здоровья. Если срочно не избавиться от такого растения, то велик риск возникновения осложнений – заболеваний дыхательных путей и даже астмы.

2.Схожую опасность – выделение вредных летучих соединений – представляют некоторые виды экзотических растений, встречающиеся в квартирах. Происходить это может оттого, что они мутировали, попав в непривычный климат.

Маленькие дети и домашние животные любят все пробовать на зуб. Поэтому опасные и даже ядовитые вещества, могут оказаться в, казалось бы, безобидном представителе комнатной флоры.

Например, для кошек ядовиты: нарцисс, дельфиниум, ландыш, крокус, гиацинт, хризантема, ирис, люпин, филодендрон, рододендрон, азалия, лавр, тис, аконит, омела белая, ракитник, наперстянка.

Токсичны стебли и листья азалии, гортензии, пуансеттии и олеандра, диффенбрахии, цикламена, каланхоэ и акалифа, катарнтуса и аламанда, кринума и эухариса.

4.Еще одна угроза, которую таят в себе любимые комнатные цветы – это последствия их сомнительного использования в лечебных целях. Зачастую владельцы, начитавшись рецептов народной медицины, забывают о противопоказаниях применения того или иного растительного экстракта. В таких случаях лечение не только бесполезно, но и губительно. К примеру, борясь с насморком, можно заработать токсическое поражение печени.

Некоторые домашние цветы обладают резким запахом, к которому хозяин привыкает, попросту не замечая его. Но головная боль и раздражительность порой является сигналом того, что некоторые растения стоит срочно удалить из квартиры.

6.Обилие горшков с землей является причиной повышения влажности в доме. Такое изменение микроклимата отрицательно сказывается на работе дыхательной системы человека, который находится в таком помещении длительное время. Кроме того, сырость – это благоприятная среда для размножения грибка, бактерий и других микроорганизмов.

7.Принято считать, что зелень в квартире поглощает углекислый газ и производя свежий кислород. Но стоит учесть, что не все растения исправно выполняют эту функцию. Например, фиалки в ночное время суток действуют с точностью наоборот.