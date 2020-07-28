В путінській РФ закинуто 44% всіх сільськогосподарських угідь – 97,2 мільйона гектарів

Россиянские ЗМІ не так давно зарясніли заголовками про те, що, мовляв, РФ буде правити світом за допомогою експортованого зерна, яке, виявляється, є путінським “гібридним зброєю”. І що голодний Захід з цього приводу б’є тривогу. Правда, при найближчому розгляді виявляється, що виразником думки “Заходу” є всього один як би американський малотиражний журнал National Interest, видаваний колишнім радянським громадянином, а нині співведучим програми “Велика гра” на Першому каналі россиянского ТБ. І найсумніше тут – те, що сільськогосподарське могутність РФ існує тільки на сторінках його журналу.

Він оперує загальним поняттям “зерно”. Але зерно до зерна – ворожнечу. Із зернових культур РФ експортує в основному пшеницю. Причому, пшеницю третього і четвертого класів, за низькими цінами, основні покупці – десятки бідних країн Африки, Азії, Латинської Америки. І в будь-якому випадку, скорочувати експорт, більш того, загрожувати миру і шантажувати його скороченням продажів – натуральне самогубство, удар по власному сільському господарству. За даними Міжнародного торгового центру ООН, в 2018 році продала РФ пшениці на 8,4 мільярда доларів. Та варто їй відмовитися від експорту пшениці, як нішу на світовому ринку тут же займуть Китай, США, Канада і Аргентина.

Валовий збір зерна в РФ – приблизно 120,6 мільйона тонн. З них 70% – пшениця. У США валовий збір зерна – приблизно 430 мільйонів тонн. Пшениці з них – всього 17%. У розвинених сільськогосподарських країнах більша частина валового збору – фуражне, кормове зерно. Щоб годувати худобу, щоб було своє м’ясо, молоко, сири. РФ від цієї турботи позбулася – відразу після розпаду СРСР в економіці почали різати колгоспну і радгоспну худобу, якої і в РРФСР було недостатньо. Винищили поголів’я. До 2005 року кількість великої рогатої худоби в РФ, в порівнянні з 1986-87 роками скоротилася у 2,6 рази. Лише корів – у 2 рази.

З 2005-го по 2017 рік, за 13 років дії спеціальних путінських “програм”, після витрат трильйонів рублів корів в РФ стало ще менше. До 2018 року кількість великої рогатої худоби, порівняно з 1986-87 роками, скоротилася в 3,2 рази, тільки корів – у 2,6 рази. П’ятнадцять років збитків у всіх сенсах. Головний, непоправний збиток – роки. У м’ясному та молочному тваринництві вони довгі. Ось і ні в РФ тепер свого молока в достатку.

Те ж саме – з м’ясом. У 1990 році в РРФСР було вироблено 4329,3 мільйона тонн яловичини, в 2018 році в РФ – 1608,1 мільйона тонн, що в 2,7 рази менше. Терміни окупності проектів з вирощування м’ясних порід сьогодні перевищують 11 років. Тут тільки держава може виправити становище, оскільки державі належить мислити на довгу перспективу. Але, як показує життя, 15 років нацпроектів за “розвитку села” пройшли даремно, збагативши Путіна і компанію на трильйони рублів.

Такі нинішні, штучно створені обставини. Адже насправді РФ живе імпортом продовольства: наприклад, м’ясо і м’ясні продукти імпортуються аж з 20 країн світу. Тому в справу вступає пропаганда. Пересічний громадянин, почувши, з посиланням на американський журнал National Interest, що світ ніби боїться скорочення експорту зерна з РФ, може здуру повірити і загордитися міццю вітчизняного сільського господарства. Між тим, аналізуючи підсумки останньої сільськогосподарського перепису, експерти РАНХиГС прийшли до висновку, що в РФ закинуто 44% всіх сільськогосподарських угідь – 97,2 мільйона гектарів. Це – територія двох Францій. Спробуємо уявити собі дві Франції, зарослі бур’яном.