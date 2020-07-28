Чим закінчиться далекосхідний заколот?

Дегтярьов відправлений до Хабаровська в покарання місцевим жителям за те, що посміли розгойдувати трон.

Бунт в Хабаровську загрожує стати найпомітнішою подією російської політичного життя в 2020 році. У влади є підстави ображатися на бунтівників. Начальство, так йому здається, пролило на громадян у ході пандемії COVID-19 царські щедроти, проявив мудрість і врятувало населення від мору, а потім запропонував чудову в Галактиці Конституцію. І ось вона — чорна невдячність натовпу.

Чому виконувати обов’язки губернатора призначили Михайла Дегтярьова, який регулярно призводить публіку источаемыми його черепною коробкою могутніми задумами? Думаю, логіка Кремля полягала не в пошуку кращого призначенця, а, навпаки, в приниженні баламутів. Якщо посміли розгойдувати трон, то ось вам управитель без царя в голові. Як будуть розвиватися події далі, не сказав би Нострадамус. Останні масові заворушення сталися у нас в кінці 1980-х років, коли невміння влади чути шахтарів підштовхнуло країну до краху. Раптом вірус свавілля з Далекого Сходу поповзе по долинах і по узгір’ях?

Підстави для невдоволення «на місцях» є, і вони, так мені здається, не менш вагомі, ніж у Кремля, коли він песочит губернаторів. З 85 наших регіонів 72 живуть за рахунок дотацій. Тільки 13 регіонів працюють з прибутком. Аналітики відзначають, що Хабаровськ — важливий край вже з тієї причини, що за площею він приблизно дорівнює Туреччини і помітно більше Франції. Тільки я не чув, щоб Туреччина і Франція не могли себе прогодувати. А Хабаровску для нормальної життєдіяльності у рік казна виділяє 6,4 мільярда рублів.

Між тим, Єрофей Хабаров в середині XVII століття, досліджуючи край, писав, що він багато прибутковіше «проти всієї Сибіру і Олени». Втім, Якутія отримує дотації розміром 52 мільярди рублів, хоча населення там в півтора рази менше, ніж у Хабаровському краї. Тобто Якутія з її золотом і алмазами теж прогодувати себе не може. Зате майже рівна їй по площі Індія ВВП в 1,7 рази перевершує Росію і рветься в першу світову п’ятірку, витісняючи з неї Британію, над якою сонце тепер заходить занадто швидко.

У 1993 році в Росії було 35 прибуткових регіонів. У 2001 році донорів залишилося 25. А зараз вже тільки 13. Чергу за милістю все довшими, в неї вишиковуються навіть ті, хто вмів жити безбідно, а тепер пізнав нужду. Невже російська людина розучився працювати? Чи економіка свідомо вибудуваний таким чином, щоб традиційно багаті області виживали за рахунок донора по імені Кремль? Якщо б у Хабаровську жили привільно і ситно, там не збиралися б мітинги в десятки тисяч осіб. І не був би настільки популярний опальний губернатор Сергій Фургал, який прагнув надати економіці человекоподобие. Тому й не вірять люди в те, що губернатор — душогуб, адже всі бачили, що він стоїть за справедливість.

На тижні президент підписав указ про національні цілі, які стоять перед Росією. Національні проекти, які належало виконати до 2024 року, скориговані та зрушені до 2030 року. В указі сказано про можливості самореалізації, про успішне підприємництво. Золоті слова! Однак, як зауважив депутат Андрій Макаров, у бізнесу не залишилося ризику, тільки страх. Тим не менш, знову і вкотре поставлене завдання різко збільшити частку малого і середнього бізнесу в ВВП. 25 мільйонів підприємців! Саме в цій області народжуються інновації, які у нас не приживаються, а також високотехнологічні ідеї, без яких наростає наша залежність від Заходу. Але оскільки частка малого і середнього бізнесу, всупереч благим планами, в Росії неухильно знижується, а частка держави в економіці стабільно зростає, гасло про 25 мільйонів бізнесменів виглядає нездійсненно, як розповідь про 35 тисяч кур’єрів.

У Росії побудовано модель управління, яка не передбачає активної участі громадян у політиці та економіці. Незалежний суд є нам тільки в снах, виборча система виключає помилки і сюрпризи, власність не має гарантій, що обертається, якщо ти не при владі, небезпечним обтяженням. Живемо, як у Салтикова-Щедріна: ні бунту, але і покірності справжньої немає. Інтереси суспільства підпорядковані еліті, яка підгодовує населення, але не допускає свобод та ініціатив, щоб не позбавити себе спокою. Подібна модель управління прийнята в багатьох країнах, але ніде (Китай не в рахунок) вона не забезпечує стійке зростання, лише короткі, на розрив аорти, прориви, на зразок сталінської індустріалізації.

Тому які б проекти не складали верховні правителі Росії, при збереженні нинішнього політичного устрою економічне зростання в країні неможливий, як нереально і помітне підвищення соціальних гарантій. Хабаровськ отримає нового губернатора, але життя в краї не зміниться. Тільки можна знайти приклади перебудови політичного устрою, який згодився б Росії, щоб убезпечити її від клонування заколотів за прикладом Хабаровська? Звичайно, триста років вирощувати політичний газон, як в Англії, ми не станемо. І ще однієї революції, як у Франції, не винесемо. І будувати життя на голому місці, як в Америці, вже не вийде. Ну а німецькі порядки для російської людини — формений карачун.

Але є казковий приклад Ботсвани, однією з небагатьох країн Чорної Африки, де вдалося уникнути соціалістичних експериментів і вибудувати демократичну модель управління. У Ботсвані найнижчий рівень корупції в Африці, а за ступенем економічної свободи країна знаходиться на 25 місці у світі, набагато вище Росії. Десятиліттями ВВП зростав на 8-10% в рік. Зараз ВВП (ПКС) в Ботсвані вище, ніж у партнерів по БРІКС — Індії, Китаю, Бразилії та ПАР. Вище, ніж на Україні, в Азербайджані, Центральній Америці і навіть ніж у багатьох країнах Східної Європи. Всього-то делов — демократія зі змінюваної владою і єдиним місцевим ноу-хау — палатою вождів. До речі, за чисельністю населення Ботсвана не так вже сильно випереджає Хабаровський край.

Чим закінчиться далекосхідний заколот? У Салтикова-Щедріна в «Історії одного міста» громадяни знали, що бунтують, але не стояти на колінах не могли. В результаті мер вийшов на площу і зажадав призвідників. І далі за текстом: «Так скінчилося це бездельное і сміху гідне шаленство. Скінчилося і з тих пір не повторювалося». Втім, Михайло Дегтярьов такої відваги не виповниться. Ну, так хтось інший гаркне…

А краще б, зізнатися, жити, як в Ботсвані. Чи у нас з вождями дефіцит?