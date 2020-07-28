Заборгованість по пенсіях більше не потрібно відсуджувати: Апеляційний суд прийняв важливе рішення

Незважаючи на наявність в Україні низки прогресивних сервісів, які покликані полегшити життя пенсіонерам, у законодавстві залишаються ряд моментів, які змушують пенсіонерів нести непотрібні тимчасові або матеріальні витрати.

Одним з таких моментів було постанову Кабміну «Питання погашення заборгованості по пенсійних виплат за рішеннями суду» від 22 серпня 2018 № 649, яке визначало порядок виплат заборгованості по пенсії. Воно було скасоване Апеляційним судом і набула чинності 22 липня, пише видання Суд.иа.

Проблема з виконанням постанови була в тому, що для того, щоб отримати причитающую заборгованість по пенсії, пенсіонеру потрібно було домогтися того, щоб суд визнав Пенсійний фонд боржником.

Для підтвердження суми, що підлягає виплаті боржником (відповідним органом ПФУ), пенсіонер подавав у Фонд підтвердження дати надходження судового рішення до боржника (яка є базою для визначення черговості виконання) у вигляді копії судового рішення або виконавчого листа, та розрахунок суми, належної до виплати.

Для того, щоб перевірити обгрунтованість розрахованої боржником суми, що підлягає виплаті, у фонді утворювалася комісія з 7 людина, яка приймала рішення про наявність підстав для виплати сум.

Незважаючи на те, що цей процес так і не був швидким, особливу «родзинку» йому надавало те, що Пенсійний фонд України та його територіальні органи не виконували в повному обсязі рішення судів, що вступили в законну силу по пенсійним виплатам, ніж позбавляли пенсіонерів можливості забрати борги.

Тому вказана постанова КМУ було оскаржено в Окружному адміністративному суді Києва, так як воно суперечить Конституції України та законам України.

Після судових позовів суд першої інстанції 12 листопада 2019 скасував Порядок погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 № 649.

Кабмін та ПФУ подали апеляційні скарги, але програли.

Тепер пенсіонерам не потрібно затівати суперечку з ПФУ, щоб повернути собі належні кошти.