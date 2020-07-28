На Львівщині вибухнув позашляховик Mitsubishi Pajero: є загиблий

На Львівщині загинув 41-річний житель обласного центру, тіло якого знайшли в подорвавшемся автомобілі.

Як повідомляють в ГУНП у Львівській області, близько шостої години ранку у вівторок, 28 липня, правоохоронцям повідомили про вибух на території однієї з баз відпочинку в Мостиськом районі Львівщини.

«На місці події правоохоронці виявили пошкоджений в результаті вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, в салоні якого знаходилося тіло чоловіка без ознак життя», — повідомляють в поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про його правової кваліфікації.