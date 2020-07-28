Запізніла реакція: Волкер розповів, чому Путіну вдалося захопити Крим

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, вважає Володимира Путіна слабким лідером, в той же час визнає, що дії російського президента у 2014 по захопленню українського Криму були багато в чому несподіваними для світової спільноти, яке виявилося неготовим до подібного розвитку подій.

Про це Волкер сказав в інтерв’ю Крим.Реалії.

«Ми пізно усвідомили, що Росія дійсно має намір захопити Крим. В той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму псевдореферендум, а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції», — вважає Волкер.

На його думку, «світ повинен був набагато голосніше про це говорити».

«Мав набагато більше акцентувати на цьому увагу. Потрібно було допомагати Україні більше. А санкції потрібно було вводити до незаконного голосування. …Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало занадто пізно», — зазначив американський дипломат.

При цьому Волкер не радить Україні застосовувати силу для повернення захопленого Росією півострова.

«Не думаю, що це хороша ідея. Я думаю, що така операція буде руйнівної і для життя людей, і для їх майна. Росія — це дуже потужна військова сила. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи. Не існує хорошого варіанту військового захоплення Криму. Думаю, замість цього ми постійно і безперервно повинні тиснути на Росію. І, чесно кажучи, ми повинні бути терплячими», — вважає Курт Волкер.

Його універсальна порада — варто почекати, так як Росія рано чи пізно зміниться.

При цьому екс-представник Держдепу по Україні впевнений, що у відповідності з політикою та законодавством США антиросійські санкції будуть діяти до тих пір, поки Крим не повернеться в нашу країну.