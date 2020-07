Допоміг COVID-19: посол США збрив вуса, щоб уникнути міжнародного скандалу

В наші дні Південна Корея і Японія є союзниками, але в недавньому минулому в їх історії були сторінки, які прості громадяни і політики воліють зайвий раз не згадувати, зокрема, той факт, що перша країна була колонією Країни висхідного сонця в 1910-1945 роках.

Тим не менш, іноді минуле дає про себе знати, пише The Guardian.

Однією з жертв «історичного скандалу» ледь не став посол США в Південній Кореї Гаррі Гарріс, етнічний японець. Коли він прибув у країну перебування, то вирішив відпустити вуса — раніше, під час служби на американському флоті, йому це не дозволяли.

Але коли корейці побачили нового посла, то відразу ж накинулися на нього зі звинуваченнями — мовляв, він намагається слідувати моді генерал-губернаторів імперії того періоду.

Спочатку Гарріс намагався виправдовуватися і навіть виступив із заявою.

«Я розумію історичну ворожнечу, яка існувала між Японією і Південною Кореєю, але я не японський, а американський посол в Кореї. Я вважаю помилкою робити подібні висновки тільки із-за мого походження», — написав він у соцмережі.

Також посол заявив, що не стане голити вуса тільки заради того, щоб налагодити відносини з корейцями.

Але в підсумку в справу втрутився коронавірус: послу довелося збрити вуса заради того, щоб носити захисну маску.

Зробив він це у звичайній перукарні.

«Радий, що зробив це. Літо в Сеулі дуже спекотне. Потрібно носити захисну маску з-за COVID-19, а вуса заважають», — написав у Twitter 64-річний дипломат і опублікував відеоролик.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris відвідали a classic local barbershop to become a little «cooler» during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd

— U. S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) July 25, 2020

Ролик виконаний у стилі ігрового шоу зі звуковими ефектами. «Я не бачив свого обличчя кілька років», — сказав дипломат після стрижки.