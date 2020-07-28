Зачепив дроти і перекинувся в повітрі: у Бразилії літак звалився на жваву вулицю

У понеділок, 27 липня, в бразильському муніципалітеті Гуабируба сталася дивна авіакатастрофа: після відмови двигуна двомісний літак Kolb Flyer впав на одну з вулиць, ледь не зачепивши проїжджаючі машини.

Про падіння літака в Бразилії повідомляє Daily Mail.

Видання показує момент аварії літака на відео.

На ролику видно, як по вулиці проїжджають три автомобіля, а через пару секунд на цю ділянку дороги падає літак.

На подив рятувальників, 35-річний пілот Фабіо Реіс і 33-річний пасажир Алессандро Куньяго зуміли самостійно вибратися з кабіни. За словами медпрацівників, вони знайшли Рєїса дезорієнтованим і стоять поруч з перевернутим літаком. У нього були садна, підозра на внутрішню кровотечу і переломи ребер.

Пасажир, який також є досвідченим пілотом, був знайдений сидить на тротуарі. Він скаржився на біль в шиї і нижніх кінцівках. У чоловіка були рвані рани на обличчі і підозра на перелом щелепи. Обидва чоловіки були доставлені в лікарню.

Повідомляється, що пасажир Куньяго планував купити цей літак здійснював випробувальний політ разом з Реисом. Вони покинули аеродром Бруску приблизно за годину до інциденту і зазнали катастрофи приблизно в 19 кілометрах від місця зльоту.

За словами брата розбився пілота Амилтона Рєїса, ймовірно, у літака стався збій в двигуні.

«Вони швидко зрозуміли, що немає іншого шляху, окрім як спробувати здійснити аварійну посадку і розташувати літак так, щоб він міг сісти на дорогу», — сказав він.

За словами брата пілота, перед самим зіткненням з дорогою літак зачепив дроти і перекинувся в повітрі. У цей момент запобігти аварії було вже неможливо.

Національне агентство цивільної авіації початок розслідування інциденту, в рамках якого буде проведено ретельний огляд літака, що впав і його деталей, збір фото і відео даних, опитування свідків і жертв інциденту.

Видання уточнює, що літак Kolb Flyer, випущений в 2009 році, має вантажопідйомність до 598 кг і вміщує пілота і пасажира. Літальний апарат не має чорного ящика.