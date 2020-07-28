МЗС РФ відправив США, Великобританії та Канаді ноти протесту за ЛГБТ-прапори на посольствах

Міністерство закордонних справ Росії направило ноту протесту США, Великобританії та Канаді за вивішених у червні ЛГБТ-прапорів на будівлях їх посольств у Москві. Про це повідомляється на сайті Держдуми РФ.

«У Мзс оперативно відреагували на наше звернення на адресу посольств США, Великобританії і Канади, спрямовані ноти протесту, в яких підкреслено, що їх дії порушили положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини та національного законодавства Російської Федерації», — заявив депутат Держдуми Василь Піскарьов, який очолює думську комісію з розслідування передбачуваного іноземного втручання у справи РФ.

Він підкреслив, що прапори були вивішені «в період голосування за поправки до Конституції Росії, де закріплено положення про захист і збереження традиційних сімейних цінностей».

Нагадаємо, одна з внесених в Конституцію РФ поправок свідчить, що шлюб — це союз між чоловіком і жінкою.

Прапор ЛГБТИ був створений американським художником і активістом Гілбертом Бейкером і вперше був піднятий 25 червня 1978 року під час параду Gay Freedom Day в Сан-Франциско.

«Права ЛГБТИ — це права людини, — заявили в посольстві США в Москві. — Права людини універсальні. Місяць гордості покликаний підкреслити, що кожна людина заслуговує на те, щоб жити життям, вільної від ненависті, упереджень і переслідувань».