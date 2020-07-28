У Румунії змінили дату Дня перемоги у Другій світовій, виступивши проти традиції СРСР

Сенат Румунії ухвалив проект закону про святкування Дня перемоги коаліції Об’єднаних Націй у Другій світовій війні 8-го, а не 9 травня.

За відповідне рішення, за погодженням з союзниками в рамках НАТО, верхня палата парламенту країни проголосувала 27 липня. Про це повідомляє G4media.

Ідею законопроекту подав депутат від Націонал-ліберальної партії Овідіу Раецки. За його словами, ця ініціатива виправляє історичну двозначність, яка спонукала Румунію в комуністичний період святкувати дату 9 травня за радянським зразком.

«7 травня 1945 року Німеччина підписала акт про беззастережну капітуляцію в ставці Верховного головнокомандувача об’єднаними експедиційними силами союзників у Франції, Реймсі. Згідно йому, ворожі дії були припинені офіційно 8 травня 1945 року о 23:01. З моменту зміни режиму СРР (Соціалістична Республіка Румунія), яка перебувала в радянській зоні впливу, визнала 9 травня Днем перемоги, проте дата, яка дійсно є для нашої держави днем перемоги, – це 8 травня 1945 року», – цитує видання Раецки.

Варто зазначити, що після прийняття законопроекту Сенатом Румунії розглянути його повинні ще і в Палаті депутатів (нижній палаті парламенту).