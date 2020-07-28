У Бразилії виявили перший випадок захворювання новим типом свинячого грипу – не менш небезпечним, ніж COVID-19

Після того, як у Китаї виявили небезпечний штам вірусу грипу, який представляє собою з точки зору генетики комбінацію вірусів пташиного, свинячого і людського грипу, новий тип свинячого грипу виявили у Бразилії.

Як повідомляє Free News, в місті Ибипоран в штаті Парана захворіла 22-річна жінка. Хвороба, яка пройшла у працювала на м’ясопереробному заводі пацієнтки в легкій формі, викликала неабияке занепокоєння лікарів. Новий, мутований вірус, більш небезпечний порівняно з його попередниками.

«З 2005 року було виявлено 25 різних варіантів вірусу грипу A/H1N2. Але той, що ми знайшли в Ибипоране відрізняється від тих, що були раніше. Я б сказала, що потенціал викликати пандемію у нього такий же, як у COVID-19», — заявила глава лабораторії респіраторних вірусів і кору Фонду Освальбо Круса Миралда Сікейра.

Поки що невідомо, чи може новий вірус передаватися від людини до людини. Сікейра вважає, що ймовірність цього, у разі подальших мутацій, задоволена висока. З іншого боку, вчені вважають, що вакцина проти нового типу свинячого грипу може бути розроблена в найкоротші терміни.

Крім дівчини, ще у одного працівника заводу були симптоми респіраторного захворювання приблизно в той же час. Однак у нього не були взяті аналізи. Тому невідомо, чи був він заражений тим же самим вірусом.