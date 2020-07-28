«Нормально працювати не зможете»: Ультрас Динамо пообіцяли влаштувати Луческу «теплий» прийом

Фанати київського футбольного клубу «Динамо» пообіцяли влаштувати «теплий» прийом і самі складні умови роботи для румунського тренера Мірчі Луческу.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Ультрас Динамо White Boys Club.

«Мірча, ви все правильно зрозуміли: нормально працювати тут ви не зможете. Ваша поява в Києві у вівторок 28 липня може означати тільки одне: ви вибрали гроші і вбили клин між командою та вболівальниками. Обіцяємо вам не тільки «теплий» прийом, але і самі складні умови для роботи. Це будуть непрості мільйони євро у вашій кар’єрі», — зазначають фанати.

Крім цього фанати нагадали Луческу його слова про те, що Україна і Росія є однією країною. Ультрас попередили, що до виходу команди з відпустки у Луческу є шанс відмовитися від поста тренера ” біло-синіх.

«Точно так ж такий вибір є і у керівництва Динамо», — сказано в повідомленні.