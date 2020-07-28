В ЕР відмовилися вважати нескромним дорогий гардероб віце-мера Москви Ракової

Комісія “Єдиної Росії” з етики не знайшла порушення етичних норм в наявності дорогих прикрас і предметів одягу у заступника мера Москви з питань соціального розвитку Анастасії Ракової. У травні Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального вивчив гардероб давньої соратниці столичного мера, в якому вона з’являлася на публіці, і тільки на 10 офіційних фотографіях виявив одягу на 3 мільйони рублів. При цьому, згідно декларації, середній дохід Ракової становить 7 мільйонів в рік.

На віце-мера помітили одяг і взуття брендів Brunello Cucinelli, Chanel, Louis Vuitton, Jimmy Choo, пальто Loro Piana по 500 тис. рублів кожне. Але більше всього чиновниця, як з’ясував ФБК, тяжіє до костюмів італійської фабрики Kiton, які вважаються одними з найдорожчих у світі.

П’ять років тому Ракова потрапляла в поле зору ФБК у зв’язку з любов’ю до дорогих прикрас брендів Van Cleef and Arpels, Bvlgari і Graff вартістю від 290 тисяч до 8 мільйонів рублів. З 2015 року, за спостереженнями фонду Навального, чиновниця перестала з’являтися на офіційних фотографіях в цих та інших люксових прикрасах.

Відповідальний секретар комісії ЕР з етики Євген Ревенко у відповіді на офіційний запит “Відкритих медіа” назвав інформацію ФБК про вартість гардеробу і прикрас Ракової недостовірною. “Висновки про вартість речей і ювелірних прикрас можуть бути зроблені тільки експертом при підтвердженні їх дійсності та приналежності певних брендів, що не могло бути здійснене автором публікацій”, – йдеться в листі.

Сама наявність предметів розкоші, придбаних “законним способом і на доходи від законної діяльності” не є порушенням етичних правил партії, заявив Ревенко, зазначивши, що це застосовне до будь-якого члена ЕР. У комісії також не вважають, що Ракова порушує статут партії, згідно з яким всі її члени повинні дотримуватися особистої скромності і стриманості в публічній поведінці”.

“При появі на публіці заступник мера Москви Анастасія Ракова не демонструвала і не озвучувала марку і вартість надягнутих на ній речей і прикрас, а отже, не допускала порушення етичних норм”, – уклав Ревенко.

У червні депутат Мосміськдуми від КПРФ Євген Ступін офіційно попросив Ракову пояснити, чому при середній пенсії в Москві близько 15-20 тисяч рублів заступник мера з соціальних питань “дозволяє собі носіння на офіційних нарадах одягу, вартість якого в десятки разів перевищує розмір такої пенсії”. В управлінні держслужби і кадрів уряду Москви Ступіну навіщо-то порадили ознайомитися з інформацією про Ракової на порталі мерії, хоча дані про її доходи та стан там не зазначено.

