Бутусов: Зеленський і Єрмак придумали «хитрий» політичний трюк – заборонити армії воювати

Будь-держслужбовець і військовослужбовець ЗСУ, який на підставі цього наказу буде вимагати припинення вогню по ворогу з 27 липня, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності

Справа в тому, що наказ про припинення вогню з 27 липня, виданий командуванням ЗСУ, суперечить закону України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» від 18.01.2018.

1. Стаття 11 закону говорить: «Правовою підставою для відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є Конституція України, законодавство України та стаття 51 Статуту Організації Об єднаних Націй».

Наказ не може вимагати припинення вогню по ворогу, оскільки агресія і порушення територіальної цілісності тривають, і наказ не може порушувати закони України і Конституцію.

2. Командування ЗСУ зобов’язує відкривати вогонь у разі наступальних дій тільки в разі погодження своїх дій з керівництвом збройних формувань ОРДЛО».

Закон визначає, що агресію здійснює Російська Федерація, будь-які контакти з незаконними формуваннями під час агресії, а тим більше – спільні дії, є прямим порушенням закону. З якого дива «збройні формування ОРДЛО» – сторона? Закон визначає, що «Російська Федерація чинить злочин агресії проти України і здійснює тимчасову окупацію частини її території».

3. Заборона на снайперський вогонь, заборона на пересування озброєних людей в бік противника», заборону на застосування безпілотників – це також за межею закону. Наказ не може скасовувати статутні норми ведення бойових дій.

4. Контроль за виконанням умов припинення вогню покладається на СЦКК і ОБСЄ. Коли створювалися Мінські угоди, РФ входила до складу СЦКК, проте в грудні 2017-го Росія вийшла зі складу СЦКК і не повернулася. Виходить, визнаючи СЦКК, Україна визнає незаконні формування «ЛДНР» стороною переговорів, не згадуючи російську армію.

5. Про контроль ОБСЄ. Повноваження місії ОБСЄ нітрохи не збільшуються. Не додається більше людей, немає права діяти вночі, це цивільні люди, які можуть заїхати тільки туди, куди їх пускають росіяни.

Моя думка така:

Путін як і раніше продавлює в Україні «придністровський сценарій». І загрожує Зеленському та Єрмаку продовжувати перед місцевими виборами бити по рейтингу «слуг» своїми телеканалами та інтернетом.

Тому Зеленський і Єрмак придумали, як їм здається, хитрий політичний трюк – заборонити армії воювати, в надії, що цей трюк допоможе зберегти підтримку до жовтня у проросійського електорату і піаритися на припинення війни, якого немає.

Я не думаю, що армія буде виконувати цей наказ. Думаю, що захована війна продовжиться.

Але цей наказ формалізує і юридично закріплює те, що Україні визнавати насправді не вигідно – що керівництво країни готове підписати що завгодно і наказати що завгодно, лише б замість реальної боротьби за незалежність продовжувати її імітацію.

На даний момент скасування антиросійських санкцій по Донбасу Україні не загрожує. Україні загрожує несамостійність політичного керівництва, яке замість реформ і зміцнення держави стурбований тільки пошуком якихось піар-ходів і заяв, намагаючись догодити будь-якому тиску ззовні заради досягнення якихось миттєвих і абсолютно непродуманих результатів, далеких від справжніх державних інтересів.