Екс-нардепа Полякова судять за квартирні афери

Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі про компенсації за найом житла у столиці в розмірі 367 тисяч гривень, яку незаконно отримав народний депутат України VIII скликання Максим Поляков.

Як сьогодні повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вчора у Вищому антикорупційному суді состоялосьпервое засідання з розгляду по суті.

Також депутата звинувачують у внесенні недостовірних відомостей в декларації за 2016-2017 роки.

“На засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акта, після чого сторони виступили із вступними промовами. Також суд визначив порядок і обсяг дослідження доказів по справі”, — йдеться в повідомленні.

Наступне засідання призначено на 14:00 4 серпня.

Як повідомлялося, Поляків з кінця 2016 року проживав у власній квартирі в Києві, але незважаючи на це, він продовжував отримувати компенсацію за нібито виплачується вартість оренди номери в готелі “Київ”.

За лютий 2018 — серпень 2019 року екс-депутат незаконно отримав 367 тис. грн виплат.

Також Поляків у декларації особи, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 не вказав, що придбав вищевказану квартиру, вартість якої становить близько 10,91 млн грн (нерухомість зареєстрована на близької людини) і дорогі предмети побуту. А в декларації за 2017 рік екс-депутат не вказав 5,24 млн грн доходів і витрат у розмірі 5,19 млн грн у зв’язку з придбанням квартири.

20 грудня 2019 року колишній народний депутат повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

5 червня 2020 року обвинувальний акт був направлений до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.