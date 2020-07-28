Колишній бодігард та партнери померлого австрійського бізнесмена «віджимають» агрохолдинг в Україні у законних спадкоємців

Рейдерські атаки знову стають реаліями українського життя. Поживний ґрунт для рейдерства завжди дає слабка влада, яка не здатна навести порядок ані в реєстрах, ані у виконанні своїх же ж рішень.

Рейдерство — найганебніше явище, до застосування якого вдаються особини без жодних правових і моральних рамок, які не зупиняються ні перед чим, щоб забрати чуже, їм не належно. Рейдерство у сільському господарстві є особливо цинічним. Воно супроводжується незаконним збором врожаю, крадіжкою майна, підробкою документів — примітивно і цинічно. Так, як у цій історії…

Ця історія бере свій початок у далекому 2010-му, коли австрійський бізнесмен Ясмір Даякай, одружений із громадянкою України, та його компанія TERRASEED KURBISHANDEL GMBH увійшли на вітчизняний аграрний ринок, заснувавши підприємство ТОВ «Голденкерн» із головним офісом на столичній Оболоні.

Основним профілем діяльності фірми було вирощування штирійського олійного гарбуза для подальшого відправлення насіння на переробку до Австрії. Крім того, підприємство займалось постачанням сільгосптехніки для збирання гарбуза від австрійських фірм-виробників.

Без батька-засновника обезголовлена бізнес-імперія стала ласим шматком для стерв’ятників-рейдерів. Адже лише на Рівненщині земельний банк ТОВ «Поліський стандарт» сягає 1890 га, а ТОВ «Полісся Органік Агро» — 350 га.

Брати Валерій Васильович та Юрій Васильович Власюки були молодшими партнерами пана Даякая у ТОВ «Поліській стандарт» і, заручившись підтримкою так званих «чорних реєстраторів», запустили процес незаконного переоформлення документів на землю компанії. При цьому Власюки посилались на вигадані «домовленості» з покійним.

«Понад 200 тонн посівного матеріалу сої було вкрадено, тисячу гектарів землі вони «по-чорному» переписали на свою нову фірму. Вкрали техніку, яку потім поліція розшукала та вилучила у сусідніх селах», — розповідає пан Шепелєв.

За вказаними фактами правоохоронці розпочали декілька кримінальних проваджень проти членів родини Власюків.

Утім, рейдерів це не зупинило – згодом вони атакували вже материнську компанію агрохолдингу у Києві. Адже «Поліський стандарт», за наявною інформацією, має понад 26 мільйонів боргу перед ТОВ «Голденкерн». Понад ті, за життя пан Ясмір надавав кредити та матеріальну допомогу родині Власюків.

Скориставшись карантинними обмеженнями на виїзд і неможливістю повноцінного діалогу між українською та австрійською сторонами, 17 квітня 2020 року сіна Валерія Власюка Василя незаконно призначають директором столичних ТОВ «Голденкерн» і ТОВ «Террасід» – нібито за генеральною довіреністю від старшої доньки Мішель Даякай. А чинну гендовіреність на ім’я Дмитра Шепелєва – анулюють.

Зауважимо, оригінал цього документу рейдери не пред’явлення явили ані потерпілим, ані правоохоронцям, а нотаріус, що проводила реєстраційні дії, згодом зізналась у прокуратурі, що не перевіряла справжність підпису. Понад ті, Мін’юст юст звернувся до відповідних органів в Австрії, аби перевірити, чи надавала пані Мішель будь-кому довіреність, і з’єднання ясував, що в австрійських реєстрах відповідні записи відсутні.

Від юридичної атаки зловмисники без зволікання перейшли до фізичних дій. «Великоднє» збройнє захоплення головного офісу компанії на столичній Оболоні у квітні цього року облетіло українські ЗМІ. У ніч з п’ятьма п’ятниці на суботу 18 квітня група озброєних рейдерів вломилася до київської будівлі за адресою Героїв Сталінграду, будинок 6.

Збройнє захоплення офісу компанії на Оболоні Фото: УНІАН Збройнє захоплення офісу компанії на Оболоні Фото: УНІАН

Як з’єднання ясували правоохоронці, ініціаторами зухвалої атаки були всі ті ж рівненські шкільні підприємці Власюки, які заручилися допомогою двох десятків спортсменів з Федерації боксу та людей з кримінальним минулим. Молодки вибили шибки та двері приміщення, завдали тілесних ушкоджень охоронцям, зламали сейф та винесли з офісу компанії печатки й гроші.

Цікаво, що рейдери малі із собою підроблену довіреність компанії на ім’я Кравчук Дарини Василівни – доньки екснардепа 7-го скликання від партії «Батьківщина» Василя Кравчука.

Довіреність на доньку екснардепа Кравчука Фото: УНІАН

Завдяки вчасному та оперативному реагуванню поліції Києва приміщення звільнили, зловмисників – нейтралізували та заарештували, а за фактом спроби заволодіння чужим майном було відкрито кримінальне провадження.

Нові «директорію» також здійснили кілька спроб зайти на заплаві холдингу у Вінницькій та Рівненській областях у супроводі чорних бусів з озброєними «тітушками», і лише своєчасне та оперативне втручання місцевих поліцейських завадило їм захопити будівлі.

Проте фактично життєдіяльність підприємств було заблоковано – і це в середині квітня, у переддень посівної кампанії. За твердженням власників, цьому сприяли й дії прокурора Алієва, який кілька місяців не виходив на зв’язок із потерпілими та через Оболонський райсуд наклав арешт на коррахунки і майно компаній холдингу.

Невідомо, як розвивалася б ситуація, якби не своєчасне втручання Антирейдерської комісії Мін’юст юсту: після розслідування реєстраційні дії загарбників були визнані незаконними та анульовані.

Однак на цьому напади на холдинг не припинились. Як стало відомо представникам Антирейдерської комісії, вже за кілька тижнів після попередніх подій зловмисники виписали нову генеральної довіреність на особу, що не має жодного відношення ані до родини Даяйкай, ані до підприємств групи – юриста Сергія Лакізу.

MULTIKERN (кінцеві бенефіціари – громадянин Німеччини Мартін Майєр та австрієць Франц Зайдль). Судячи зі збігу у часі між датою реєстрації підприємства та початком чергової хвилі рейдерської атаки на «Голденкерн», можна припустити, що саме на цю новостворену фірму зловмисники планували «злити» всі активи агрохолдингу після доведення його до банкрутства.

Підписантом ТОВ «Мультикерн» є в’ячеслав Вяткін, а керівником – Євген Авраменко, партнер хмельницького аграрія Олега Золочевського за ТОВ «Агро Фармер».

Пан Золочевський, своєю чергою, тісно співпрацює зі структурами Франца Зайдля в Австрії. Варто додати, що пана Зайдля у січні 2020 року звільнили з посади управляючого австрійської Alwera AG – після того, як його упіймали на крадіжці 200 тисяч євро з каси компанії. За словами свідків, Зайдль неодноразово погрожував звести особисті рахунки з власниками агрохолдингу «Голденкерн».

Франц Зайдль Фото: Kleine Zeitung

Черговий раунд судових баталій теж залишився за опонентів рейдерів. 9 липня Міністерство юстиції ухвалило рішення про те, що пакет документів Вяткіна, Лакізи і Ко не є легітимним, а реєстраційні дії на їхню користь – незаконні й мають бути скасовані.

При цьому сам Ігор Пшеюк – теж юрист за освітою, який раніше вже засвітився у кількох скандалах, що стосувались різних агропідприємств. Так, за інформацією з місцевих ЗМІ, Ігор Леонідович мав інтереси у справах, пов’язаних з держпідприємством «Мирогощанський іподром», сільгоспкомпаніями «Полісся-Агро» та «Зоря». В усіх випадках на підприємствах виникали серйозні проблеми, в тому числі й фінансові.

Ігор Пшеюк Фото: СтопКор

Паралельно з цим батьківщина Власюків веде агресивну «партизанську війну» на Рівненщині, намагаючись уночі зайти своїми комбайнами на поля холдингу, аби вкрасти врожай.

Наразі у Мін’юст юсті триває розгляд справ за останніми епізодами, а підставні особи рейдерів все ще фігурують у ЄРДР як керівники ТОВ «Поділля», ТОВ «Голденкерн» та ТОВ «Террасід».

Утім, навіть у випадку позитивного для законних власників рішення, вони вже понесли багатомільйонні збитки через постійне блокування роботи підприємств. Виконати «останню волю» померлого засновника і продати українську частку спадку наразі неможливо, а майно холдингу залишається під прицілом рейдерів.

Уся ця історія – на жаль, показова для вітчизняного агробізнесу. Не виключено, що розголос довкола ситуації з «Голденкерном» вийде за межі України і зробить історію відомою представникам європейського бізнесу, які цікавляться можливостями вкладень в український агропромисловий сектор, що ставши ще більш привабливим після прийняття закону про вільний обіг сільськогосподарських земель.

Та чи у багатьох європейців може виникнути справжній апетит до бізнес-проєктів в Україні в контексті царювання тут безжальних і цинічних напівкримінальних принципів ставлення до власності пріватної? Державі, де неможливо захистити законні вкладення від посягань ласих до наживи «директорів» та тіньових реєстраторів, навряд чи варто очікувати на прихід інвесторів з Європи, які звикли господарювати «по-білому».

Цю тезу підтверджує відтік інвестицій в аграрний сектор економіки на 35,3% лише за перший квартал 2020 року, – це один з найбільших спадів капіталовкладень за останні п’ять років, після початку військових дій на сході України та тимчасової втрати територій АР Крим і частини Донецької та Луганської областей.

Своєю чергою, негативні інвестиційні процеси, що відбуваються нині в агропромисловій сфері, загрожують неминучою катастрофою усій вітчизняній економіці.

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