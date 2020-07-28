Ручним адміністративним втручанням виробництво електроенергії перерозподіляється на користь ТЕЦ і ТЕС – Герус

Після того, як Міністерство енергетики в квітні переглянув прогнозний енергобаланс на 2020 рік, вироблення дешевої електроенергії НАЕК Енергоатом знизилася на 19%.

У той же час дорога вироблення вугільних електростанцій зросла на 19%. Таким чином, ручним адміністративним втручанням виробництво електроенергії перерозподіляється на користь ТЕЦ і ТЕС. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«В України є атомні енергоблоки, які можуть видавати електроенергію за найнижчим тарифом. Але якщо раніше частка Енергоатому в енергобалансі становила 57%, то після перегляду прогнозного енергобалансу у квітні вона знизилася до 47%. При цьому вугільні електростанції раніше мали 30% в балансі, а зараз їх частка зросла до 38%. Цей перерозподіл відбувається не через конкурентну боротьбу, а на користь того, хто домігся політичного або адміністративного рішення. В результаті виручка Енергоатому зменшилася на 1 млрд. грн.» — повідомив Андрій Герус.

Також народний депутат зазначив, що фактичне споживання електроенергії в Україні на 8-9% перевищує показники, закладені Міністерством енергетики в квітні.

«Якщо проаналізувати, хто виробляє електроенергію понад прогнозного балансу, то побачимо, що у виграші знову ТЕС і ТЕЦ. 63% понад прогнозного балансу роблять саме вони. Атомними електростанціями виробляється тільки 2,8% додаткової електроенергії», — заявив Герус.

Раніше Андрій Герус заявив про інформаційний тиск, який з вересня 2019 року чинять на нього олігархічні групи.