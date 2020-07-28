В Енергодарі відловили любителя комуністичної символіки

З військово-морським прапором СРСР застали жителя Енергодара у неділю, 26 липня, коли Росія влаштовувала військово-морські паради, зокрема, в окупованому Криму.

Про використання жителем Енергодара прапора із забороненою символікою повідомили в ГУ Нацполиции в Запорізькій області, передає Depo.Запоріжжя.

Житель Енергодара начепив біло-блакитний прапор із зображенням серпа і молота і написом «Пролетарі всіх країн єднайтеся» і георгіївською стрічкою на власну машину «Рено». Її помітили біля місцевого супермаркету в неділю.

На місце виїхали поліцейські. Прапор, а це був один з прапорів військово-морського флоту СРСР, у чоловіка вилучили. Енергодарец визнав, що прапор його.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

У поліції не повідомляють, навіщо 62-річний енергодарець причепив заборонений прапор на авто. Однак, відомо, що в неділю країна-агресор – Росія вшановує свій військово-морський флот, зокрема, парадом в аннексированном України у Криму. Тому можна припускати, що енергодарец вирішив святкувати разом з окупантами.