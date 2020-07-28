На Чернігівщині прямо на вулиці зарізали 23-річну дівчину: стали відомі подробиці

У Семенівці Чернігівської області невідомий завдав смертельні поранення місцевої 23-річній жительці.

Як повідомили Обозревателю у відділі комунікації поліції Чернігівщини, від отриманих травм постраждала померла в лікарні. Вбивство відбулося 26 липня.

«У поліцію надійшло повідомлення про те, що в Семенівці на вулиці Комунальній виявили в несвідомому стані 23-річну місцеву жительку. Вона померла в лікарні від втрати крові», – розповіли в прес-службі.

У теж час, джерело в правоохоронних органах повідомило, що мотив злочину невідомий – гроші і золоті прикраси загиблої залишилися незачепленими. Правоохоронці встановлюють всі деталі події, а також вивчають відео з камер відеоспостереження. Попередньо, на одній із записів помічений чоловік, який може бути причетний до скоєння цього злочину.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.