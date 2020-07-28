Територія краху. Наслідки закриття шахт у «ДНР» і «ЛНР»: «Жеруть себе, жеруть людей»

Самопроголошені «республіки» Донбасу повільно, але впевнено перетворюються на територію краху.

З повністю закрилися «республік» до нас доходить лише інформація про тортури і в’язницях, про що розповідають звільнені під час обміну полонені, профільні фахівці відстежують створену військову інфраструктуру, але суті процесів екологічної деградації територій, вмирання місцевої гірничої промисловості та металургії толком не розуміє ніхто.

На сьомому році війни багато процеси стали звичними і непомітними – у більшості тутешніх робочих сімей хоча б один годувальник обов’язково працює десь в Росії: на північних копальнях, Липецькому металургійному комбінаті, всіляких російських будівельних «шабашках».

У той же час на Єнакіївському металургійному заводі і Алчевському металургійному комбінаті введено квоти на звільнення персоналу – не більше ста чоловік в місяць. Мова йде про двох металургійних гігантів, що ще працюють в промисловій галузі «ДНР» і «ЛНР», Донецький металургійний завод не може повернутися до життя з минулої осені, а в цьому році очікується початок хвилі закриття шахт, які ще недавно були містоутворюючими в Донецьку та багатьох місцях Луганської області.

Кореспонденту Радіо Свобода про нинішню долю шахт Донбасу вдалося поговорити з кількома експертами – доктором технічних наук гідрогеологом Олександром Яковлєвим, а також фахівцями з Донецька і окупованих апм частині Луганської області, які вважали за краще зберегти анонімність через побоювання за свою безпеку.

Донецьк залишиться без шахт

У самопроголошеній «ДНР» гірнича справа пішла слідом за збройним конфліктом і обмежена роботою лише в межах територій, контрольованих місцевими проросійськими адміністраціями. З часом це стане історичним анекдотом, але з 2015 року процеси закриття шахт і водовідливу планували виходячи з контуру захоплених територій, ігноруючи той простий факт, що підземні виробки за сторіччя перетворили надра Донбасу в аналог шматка швейцарського сиру – тут усе взаємопов’язане. Політичні проблеми щільно переплелися з екологічними: Україна не веде переговорів з не визнаними ніким республіками ні з якого питання, а в самопроголошених утвореннях будь-яку проблему використовують як важіль для створення прецеденту «прямих переговорів Києва з Луганськом та Донецьком».

У 2017 році для донецької частини непідконтрольних територій був розроблений план, згідно з яким у «ДНР» повинно було залишитися всього 17 рентабельних на той момент шахт, а ситуацію з водоотливом і утриманням шахтних вод на безпечній глибині збиралися контролювати завдяки встановленню трьох потужних комплексів насосних систем відкачування води.

Зруйнована обстрілом шахта «Бутівка». 7 грудня 2019 року

Реальність знищила розроблені на папері плани. У першу чергу тому, що Росія не планувала вкладати величезні гроші у перетворення гірської промисловості Донбасу. Шахти закривалися з використанням методів так званої мокрої консервації: у них просто відключалися насоси, а все обладнання, яке можна було порізати і здати на металобрухт, різалося і вивозилося тими людьми, які могли в даний момент часу «монетизувати» свій контроль над цією шахтою або місцевістю.

Замість трьох насосних станцій до 2020 року з’явилася тільки одна – в районі шахти «Полтавська» під Єнакієвим. Тепер збираються залишити насоси вибірково: по одному для шахт, що закриваються Макіївки та Донецька. Таким чином будуть намагатися утримати можливе підтоплення населених пунктів під відносним контролем хоча б у «контурі своїх територій».

Водовідлив не працює, всі шахти Центрального гірського району Донбасу закриті і заповнюються водою, що неминуче відгукнеться на підконтрольній території Україні ще у двох працюючих шахтах Торецка.

Відсутність грошей стало фатальним і для символів гірничої промисловості Донецька. У «ДНР» готуються до закриття двох легендарних глибоких шахт: імені Засядька та імені Скочинського. «Скорочення на шахті йдуть весь останній рік, розмови теж йдуть, що все-таки повинні закрити нас при збереженій відкачування води, хоч з якимось штатом. А поки працюємо», – так змалював ситуацію джерело на шахті імені Засядька.

Обидві названі шахти були відомі не тільки численними аваріями з великими людськими жертвами, глибиною стовбурів і загазованістю. Одночасно – разом з металургійним заводом – для Донецька це були практично містоутворюючі підприємства.

Радіоактивного зараження поки немає

Приводом до моніторингу ситуації на непідконтрольної території стало голосне повідомлення International Human Rights Community – Special Monitoring Mission – групи, мабуть, створеної українськими активістами та не має зв’язків з міжнародними моніторинговими місіями, що діють на території України. 9 липня у фейсбуці цієї організації з’явилося повідомлення в п’ять рядків про те, що “є підтверджені дані про повному затопленні об’єкт “Кліваж” на 1.03.2020″ і дані виміру високої концентрації радіонуклідів на поверхні з проб, узятих з “водоносних горизонтів” чомусь в п’яти кілометрах від шахти. З цього робили висновок, що «низкорадиоактивная вода вже надходить в питні горизонти».

Шахта «Юнком», на якій в 1979 році виробили експериментальний ядерний вибух потужністю 0,3 кілотонни і чиє безконтрольне затоплення владою «ДНР» – безумовний подразник для всіх, – найгучніша і скандальна точка на екологічній карті Донбасу. Але об’єкт «Кліваж» – утворилася після вибуху склоподібна капсула з рідкими радіоактивними відходами – розташований на глибині 903 метра і, відповідно, був затоплений відразу після відключення насосів в квітні 2018 року, коли за перший рік вода в шахті піднялася відразу на 400 метрів. Що відбувається з радіоактивною капсулою під водою, коли вона зруйнується природним чином і куди її вміст почне мігрувати, зараз ніхто з фахівців не знає і не розуміє. Моніторингу радіоактивного забруднення немає ні на підконтрольних, ні на підконтрольних територіях. Не проводять його і в Ростовській області, куди течуть води Сіверського Дінця.

Одна з шахт в Єнакієвому на непідконтрольної Києву території Донбасу

«Були усні розмови про те, що в «ДНР» буде створена система моніторингу і вимірювання проб води в сусідніх з «Юнкомом» шахтах «Червоний Жовтень» і «Полтавська». Навіть йшла розмова, що намітять пункти моніторингу і з ґрунтовим водам, але що з цього було зроблено, які є дані на даний момент – невідомо. Я дзвонив достатньо компетентним колегам у Донецьк – вони теж не мали ніякої інформації. У 2020 році, за їх словами, ще «йде процес утруски», – розповідає Радіо Свобода гідрогеолог Євген Яковлєв.

«Шахта «Юнком» все ще не повністю затоплена, чекати потрібно мінімум рік-два, щоб брудних вод звідти опинитися на поверхні, рівні там зараз на глибині близько 200 метрів, – розповідає Яковлєв. – Я не так давно робив оцінку залишилася сумарної товщини виробок і горизонтів гірничих робіт незатоплених шахт по Центральному гірському району Донбасу. В

середньому, крім майже повністю затоплених рудників типу імені Ізотова, Стахановських, рівень значної частини шахт ще приблизно 200-250 метрів до поверхні. Процес затоплення триває з середньою швидкістю під 80 метрів в рік, і в середньому протягом трьох-п’яти років все вийде на повне затоплення гірничих виробок, і тоді шахтній воді буде нікуди розтікатися. Тільки ось тоді вона буде швидко виштовхувати грунтові води, активізуються процеси підтоплення і затоплення будинків і підвалів та інші неприємності».

Центральний гірський район Донбасу – це великий масив занедбаних, старих і нещодавно закритих шахт і рудників в районах Горлівки, Єнакієве, Торецка. Цей масив – велика міна уповільненої дії, яка зараз накопичує воду одночасно і в звичайних шахтах, і в особливих типу шахти «Юнком» або просоченої хімічними відходами зверху шахти «Олександр-Захід».

«Території Центрального гірського району Донбасу, і північне крило, та південне, з’єднані ходами між собою. Дві смуги виходять на дві діючі шахти Торецка (підконтрольна Києву територія Донбасу. – Прим. РС). Це більш серйозна проблема, ніж шахта «Золоте», куди виходила вода через шахти «Першотравнева», «Голубовська» та «Батьківщина». У разі Торецка для перетоку води набагато більше шахт. На яких відмітках зупинять воду, вище сбоек, нижче сбоек – ніхто не хоче брати до уваги! А система буде одна – це буде стихійне затоплення шахт на підконтрольній території Україні», – каже Євген Яковлєв.

«ЛНР» позбавляється від страйкуючих шахт і чекає екологічних наслідків

Перша справжня екологічна катастрофа на воюючому Донбасі почнеться не в «ДНР», відомої своїми ртутними копальнями, величезними складами хімічних відходів і радіоактивного шахтою «Юнком», а в Луганській області. На непідконтрольної Києву території області ще в 2014-2015 роках були безконтрольно закриті (затоплено) всі шахти об’єднань «Первомайськвугілля», «Стахановвугілля» та «Донбасантрацит».

Закриті три шахти, шахтоуправління «Первомайськвугілля» акумулювали під землею великі обсяги води, і вони ще 2 травня 2018 року прорвалися через що стоїть на нейтральній смузі між позиціями шахту «Батьківщина» в бік української шахти «Золоте», затопивши його в лічені дні. Зараз шахтні води відкачуються, без очищення потрапляють у річку Лугань і далі в Сіверський Донець і, зрозуміло, потроху надходять у водоносні горизонти. Луганська область відрізняється від Донецької тим, що живиться водою з підземних водозаборів (в Донецьку йде канал Сіверський Донець – Донбас).

Далі просто – найближчий Попаснянський водозабір знаходиться на підконтрольній Києву території, але 90 відсотків його води йде споживачам в «ЛНР». Якщо водні горизонти затоплять брудні шахтні води, проблему питної води для сотень тисяч людей потрібно буде якось вирішувати. Масштаб проблеми починають розуміти все, тому неформальні контакти з експертами «на тій стороні» через західні благодійні фонди вже зараз відбуваються саме з екологічних проблем «ЛНР», а не «ДНР».

«Знаєте, у нас крім «Первомайськвугілля» є проблеми з-за закриття шахт «Стахановугля» – питні горизонти забруднюються, наземні водні ресурси висихають. Місцеві ставки адже підтримував ще й водовідлив з шахт, подекуди ці штучні озера зараз просто йдуть вниз, у порожнечі, – розповідає Радіо Свобода джерело на непідконтрольної території Луганської області. – Ситуація настільки очевидна, що стали публічно по телевізору обіцяти відновити водовідлив, але це неможливо: насоси або потонули, або ті, що були на поверхні, розкрадені і порізано на металобрухт. Нас всіх тут годують в основному словами».

Крім старих проблем з закритими шахтами настають нові. Переклад у «ЛНР» «розкуркулених» зареєстрованим в Південній Осетії ЗАТ «Внешторгсервис» (ВТС) шахт під контроль місцевого «держпідприємства» «Східвугілля» виявився своєрідною пасткою. «Східвугілля» збираються довести до банкрутства, щоб забути про борги ВТС.

«Вугільне підприємство потребує постійного підживлення грошима – на монтаж нових комплексів, поставку нового обладнання, ремонт старого, – пояснює гірський інженер з міста Красний Луч. – Нинішні господарі краю випатрали за ці 6 років шахти по максимуму до того стану, коли вже потрібно знову оновлювати шахтопроходческие комплекси, рубати нові лави… Замість цього вони приймають рішення зробити ці шахти неліквідними, затопити і забути про них. Продовжувати розробляти збираються кілька високоліквідних виробництв – «Краснодонвугілля», шахту «Комсомолець Донбасу». Це підприємства, вбудовані в схеми Сергія Курченко і, як тут всі кажуть, поставки вугілля через Росію на Україну».

У «ЛНР» у 2020 році збираються почати ліквідацію в першу чергу страйкуючих в травні-червні шахт – «Ніканор-Нова» і «Комсомольська».

«З-за того, що нараставшие шахтарські протести набули широкого розголосу, особливо в російській пресі, багато тут отримали по шапці. Влада під приводом нерентабельності, реконструкції, чого завгодно зібралися закривати саме їх. Питання, чи закриють разом з шахтарями. Фінансування з Росії дуже хитке, вплутуватися в реанімацію підприємств на тлі можливих нових протестів ніхто не хоче».

«Вони жеруть самі себе, жеруть людей, які пачками звільняються, тому що немає ніяких перспектив, – розповідає про настрої в шахтарському середовищі співрозмовник з міста Антрацит. – Якщо раніше, в 2014 році люди поверталися, тому що тут є хоч якісь будинку-квартири, то зараз це житло багато готові не те що продавати, а просто залишити – хай буде як буде! Всі, хто має освіту і професію, прут в основному в Росію, де користуються досить серйозним попитом: наші люди працьовиті і для них ті гроші, які зараз платять в РФ, здаються на тлі наших реалій дуже істотними. Ще п’ять років такого планомірного випалювання – і не залишиться ніякого сенсу ні в яких мирних переговорах, на цій землі не залишиться нічого: ні людей, ні землі».

Проблема зникає вугільної промисловості Донбасу стосується не тільки екології. Цілі міста втрачають сенс свого існування, деградує велика територія, звідки масово виїжджає молоде працездатне населення. Тут вже не може бути бунту, тут скоро залишаться одні пенсіонери і жінки з дітьми в очікуванні дзвінка від своїх годувальників. Можливо, саме так в головах місцевих «адміністраторів» і виглядає даний умиротворення регіону.

Автор: Дмитро Кирилов; Радіо Свобода