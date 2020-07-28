Близько сотні нардепів вимагають відправити Степанова у відставку

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, — передає “ДС“.

Проект Постанови про звернення верховної ради до Кабміну щодо звільнення міністра охорони здоров’я зареєстровано 27 липня за №3938. Його ініціаторами вказані 96 народних депутатів з різних фракцій.

Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

У прес-службі партії “Голос” розповіли, що питання про відставку міністра підняла їх політсила.

“На посаді міністра охорони здоров’я України Максим Степанов продемонстрував непридатність до виконання посадових обов’язків, професійну некомпетентність і недбалість. Під його керівництвом МОЗ не здатна ефективно протидіяти поширенню коронавирусной хвороби COVID-19: навіть костюми для медиків були закуплені за удвічі завищеними цінами, а отримали вони їх із затримкою в кілька місяців”, — кажуть у партії.

Також, на думку ініціаторів відставки, із-за бездіяльності Максима Степанова “був зірваний процес закупівлі життєво необхідних ліків для важкохворих українців”, велика частина державних програм ще не передана міжнародним організаціям.

Крім того, наголошується, що Степанов “постійно ставить під загрозу роботу українських лікарень, атакуючи керівництво Національної служби здоров’я”.