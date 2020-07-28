Дженнифер Лопес похвасталась ножками в мини (видео)

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила поклонников новым вызовом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором показала себя в разных откровенных нарядах. Артистка сделала акцент на свои стройные ножки и обувь, которую она носит. Под песню про обувь певица демонстрировала самые горячие наряды и позы. Поклонники звезды смогли рассмотреть прелести Джей Ло во всей красе.

Дженнифер Лопес сообщила, что пришло время для испытания поклонников в TikTok. Она предложила всем снять подобные видео со своими ножками.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть ваши видео!», – написала звезда.

За день ее пост посмотрели почти 2 млн раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как всегда прекрасна», «Вы все еще горяча», «Это так круто», «Я участвую», «Какие ножки», – пишут пользователи сети.