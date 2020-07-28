ЦБ різко погіршив прогнози за рівнем життя і відтоку капіталу

Банк Росії в п’ятницю опублікував оновлений блок макроекономічних прогнозів, в якому різко погіршив оцінки рівня життя населення та відпливу капіталу з країни.

Незважаючи на зростання цін на нафту до рівнів вище 40 доларів за барель і заходи підтримки, які президент Володимир Путін оцінив як «безпрецедентні», за підсумками року російським громадянам доведеться скоротити споживання товарів і послуг на 6,2-7,2%, вважає центробанк. Це в 2-3 рази гірші оцінки, яку регулятор давав у квітні, оцінюючи спад показника в 1,6-3,6%.

Повернутися до колишнього рівня покупок люди зможуть тільки у 2022-2023 рр., слід з прогнозів регулятора. У 2021-му приватне споживання відновиться 4,3-5,3%, відігравши лише дві третини обвалу. У 2022-му ЦБ чекає зростання на 2-3%.

Помітне погіршення прогнозу по активності споживачів стало наслідком слабкості внутрішнього попиту, вказує аналітик Nordea Григорій Жирнов.

Незважаючи на скасування карантину, в червні роздрібні продажі раніше падали на 7,7% рік до року, а в секторі послуг продовжився двозначний обвал: мінус 34,5%.

За підсумками другого кварталу російська економіка впала на 9-10%, а її повне відновлення до докризових рівнів займе більше півтора років, заявила на прес-конференції глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна.

«У червні – першій половині липня у міру пом’якшення режиму самоізоляції відбувалося пожвавлення економічних процесів в Росії: відновлювалися енергоспоживання, споживчий та інвестиційний попит, розширювалися будівництво та випуск споживчих товарів; сповільнилися річні темпи зниження вантажообігу транспорту, промислового виробництва», – перелічила вона.

«У той же час настрої бізнесу й населення хоча і поліпшувалися, але в цілому залишалися обережними, враховуючи збереження високої невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації», – додала Набіулліна.

За підсумками року спад ВВП складе 4,5-5,5%, інвестиції впадуть на 9-12% і повернуться до докризових тільки в 2022-23 рр, прогнозує центробанк.

Що стосується споживачів, то відновлення доходів має йти разом з відновленням економічної активності», – сказала Набіулліна. Поки ж люди повернулися до колишньої практики, набираючи банківські кредити: у квітні ЦБ прогнозував скорочення позик фізособам на 4-5%, а тепер чекає їх збільшення на таку ж величину.

Додаткові заходи підтримки, за словами Набіулліної, не потрібні. «На даному етапі ми не бачимо, що вони необхідні, тому що основні заходи, заходи уряду, перш за все, триватимуть в цьому році, майже до кінця року. Це великі серйозні заходи, які впливають на економічну активність», – сказала вона.

У той час як населення біднішає, а економіка лежить на дні, з Росії прискорюється відтік капіталу. За підсумками року чистий вивіз приватним сектором складе 25 млрд доларів, прогнозує ЦБ. Це на 10 млрд доларів, або 66% більше, ніж ЦП чекав у квітні.

Вивезення зростає, тому є що вивозити: ЦБ підвищив прогноз за цінами на нафту з 27 до 38 доларів за барель. Це збільшить експортні доходи економіки на 36 млрд доларів, або 14%, до 286 млрд.

Хоча порівняно з минулим роком економіка недоотримає 164 млрд доларів валютної виручки, баланс валютних потоків все ж буде помітно краще, ніж центробанк оцінював три місяці тому. Сальдо поточного рахунку платіжного балансу складе 2 млрд доларів (замість дефіциту в 35 млрд доларів), а ЗВР скоротяться на 18 млрд доларів (замість 47 млрд).