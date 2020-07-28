Директор кадрового агентства: Мігранти повернуться, а росіяни залишаться без роботи

З-за кризи роботодавці не здатні забезпечити гідні умови праці росіянам, тому ринок некваліфікованої робочої сили, як і раніше, буде залучати мігрантів, вважає директор кадрового агентства «Алмаз-персонал» Ірина Дарджания.

На її думку, відтік гастарбайтерів припиниться, а після пандемії багато повернуться. Чи вплине на це і політика Кремля, зацікавленого залучення мігрантів в умовах низької народжуваності і переїзду росіян за кордон, додала експерт.

«Наші громадяни не хочуть йти на низькі зарплати. Роботодавців ж звинувачувати в цьому не можна: податки ніхто не відміняв, інші виплати, ось і результат очевидний. Як говориться, верхи не можуть, низи не хочуть», — зазначила Дарджания у розмові з кореспондентом «Росбалта».

За її словами, в результаті позиції на ринку некваліфікованої робочої сили займають мігранти, яким невисокі гонорари здаються більш привабливими, ніж росіянам. Це сприяє підтримці рівня зарплат на низькому рівні, що створює «ефект доміно» в суміжних професійних сферах, а безробіття серед громадян не зменшується, розповіла співрозмовниця. Вона додала, що після пандемії ситуація тільки погіршиться.

Повністю висловлювання директора кадрового агентства читайте найближчим часом в матеріалі «Росбалта» про становище мігрантів на ринку праці та перспективи.