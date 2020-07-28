Кличко виділив компанії з орбіти Комарницького понад мільярд гривень з бюджету Києва, — журналіст Куксін

Мер Києва Віталій Кличко віддав зі столичного бюджету понад мільярд гривень компанії “Еко-Буд-Трейд” з орбіти “смотрящєго” Дениса Комарницького на будівництво ділянки Окружної дороги довжиною менше двох кілометрів.

Про це KV стало відомо з сюжетом журналіста Євгена Куксіна, опублікованому на його Youtube-каналі.

За словами журналіста, будівництво 1,8 км Окружної дороги в Києві на даний момент обходиться платникам податків у більш ніж мільярд гривень.

Цю ділянку – від вул. Богатирської до вул. Маршала Рокосовського – київська влада, за словами журналіста, намагається побудувати з 2001 року. Проте, за його даними, роботи рушили з місця у 2014 році, коли на будівництва з бюджету міста було виділено 400 млн гривень. Але, попри обіцянки Кличка, ані у 2017, ані у 2018 році ділянку не було добудовано.

Куксін Євген заявив, що попри те, що будівництво фактично веде компанія “Адамант”, переможцем тендеру було ТОВ “Еко-Буд-Трейд”, яке пов’язаність язують з Денисом Комарницьким, і саме на його рахунки пішли гроші з бюджету.

“Прізвище Денис Комарницький мало відійти у небуття разом з від’з’їздом Леоніда Черновецького. Саме за його часів він був депутатом Київради і заступником мера. Насправді ж структури, близькі до Комарницького, змогли стати ледь не центром бюджетних грошей вже за період Кличка. Бо ж київська влада без проведення тендерів віддала “Еко-Буд-Трейд” 359 млн грн вказаної окружної дороги і понад 440 млн грн на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту”, – заявив журналіст.

Причому, за його словами, вже в лютому минулого року Кийвська міськдержадміністрація (КМДА) видала розпорядження про збільшення вартості будівництва до 1,125 млрд гривень. Куксін окремо заявив, що підписав документ заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, адже заходів у цей час був у відрядженні.

“Треба сказати, що Віталій Володимирович не дурень, адже прямо зараз саме це будівництво і саме це зростання у ціні є предметом кримінального розслідування, де прямо йдеться про штучне підвищення ціни з метою привласнення 800 млн гривень”, – підкреслив журналіст.

Він зазначив, що гроші було виділено компанії, пов’язаної з Комарницьким, попри встановлені факти відмивання грошей цією ж фірмою при будівництві Подільсько-Воскресенського мосту.

“Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту також під увагою правоохоронців. Бо “Еко-Буд-Трейд” отримала гроші на будівництво без тендерів. А далі ця компанія передає будівництво іншій компанії, а та в свою чергу робить так само. Результатом цього так званого “пінг-понгу” є тією факт, що згідно з закритих аналітичних записок КМДА метро на Троєщину може з’єднання явитися не раніше 2035 року. І тут важливе слово – “може”, – резюмував Євген Куксін.