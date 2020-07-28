Листування Суркіса і Луческу: Мірча залишається в «Динамо»

«Динамо» на офіційному сайті відреагувало на ситуацію з можливим припиненням співпраці з Мірчею Луческу.

Публікуємо заяву київського клубу без скорочень.

Заява на офіційному сайті «Динамо»

«На сторінках румунської преси потрапив текст листа, який Мірча Луческу адресував особисто Ігорю Суркісу ще в минулу суботу, 25 липня.

Супроводжуючи електронне послання телефонним дзвінком, р-н Луческу наголосив у розмові з президентом «Динамо» на тому, що не хотів би своєю присутністю в команді створити які-небудь проблеми сім’ї Суркісів. Тому, перебуваючи під незгладимим враженням від реакції частині київських уболівальників і ЗМІ у зв’язку з його запрошенням в «Динамо», Мірча змушений був поділитися з Ігорем Михайловичем деякими сумнівами.

Крім задушевної бесіди, Ігор Суркіс в той же день відповів пану Луческу таким же особистим посланням в епістолярному жанрі. На що, в свою чергу, Мірча теж письмово запевнив президента «Динамо» в тому, що він готовий прийняти цей виклик і приступити до роботи вже у вівторок, 28 липня.

Оскільки навколо цієї теми продовжуються спекуляції, президент «Динамо» вирішив оприлюднити листування з паном Луческу, щоб не плодити чутки і плітки про реальні наміри сторін. Нижче додаються тексти електронних листів один одному Ігоря Суркіса і Мірчі Луческу».

Лист Мірчі Луческу

«На жаль, я прийняв рішення відмовитися від співпраці з командою «Динамо» Київ.

Хочу подякувати сім’ю Суркіс за довіру і за зроблену пропозицію, але відчуваю, що не зможу працювати в атмосфері неприйняття, що виходить від тієї частини вболівальників у підтримці яких команда найбільше потребує моменти спортивних баталій.

Я ніколи не був боягузом, я завжди брав спортивні виклики. Про це свідчать перехід з «Галатасарая» в «Бешикташ», з «Динамо» Бухарест в «Рапід» Бухарест. В даних командах вболівальники завжди були противниками, але справедливими, готовими прийняти з відкритими обіймами, і, саме з їх допомогою, я зміг виграти чемпіонати в даних країнах.

Я не можу допустити, щоб фанати клубу діяли проти інтересів клубу. Вважаю, що настав момент для змін, які можуть принести натхнення, ентузіазм, мотивацію і зможуть повернути команду на той високий рівень, на який вона має право завдяки своїм традиціям та історії.

Мій прихід в «Динамо» Київ у якості головного тренера не має нічого спільного з вартістю контракту, так як гроші – це останнє, що мене цікавило в даній ситуації. Тим більше що ширилися чутки про нечуваний контракті, а це абсурдно, враховуючи фінансові можливості клубу на даному етапі.

Я хотів повернутися в український футбол, так як саме тут я пізнав багато моментів задоволення своєю роботою. Я хотів знову увійти в цю хвилюючу і неперевершену атмосферу під назвою футбол. Я робив це з ентузіазмом, з абсолютною впевненістю в потенціалі молодих українських футболістів, багато з яких є членами національних збірних.

Я хотів змагань, таких, які були в Україні кілька років тому, змагань, які б порадували трибуни. Україна на це заслуговує.

М. Луческу»

Лист Ігоря Суркіс

«Шановний Містер!

Хвиля емоцій частини вболівальників «Динамо» не може стати визначальним чинником для майбутнього команди, яка готова до нових випробувань під Вашим керівництвом.

Ми обидва прийняли непросте рішення. Але воно було всебічно осмисленим, відповідальним і надзвичайно мотивованим. Керівництво клубу цілком усвідомлено зробив Вам пропозицію, розуміючи всі ризики, які виникнуть у фанатському середовищі навколо такого кроку.

Ми не сумніваємося, що і Ви, погодившись стати членом динамівської сім’ї, в першу чергу, були одержимі бажанням втілити свій багатющий тренерський досвід і знання у майбутні перемоги титулованого клубу.

Нам разом належить витримати ще чимало інформаційних штормів. Але гравці «Динамо» будуть відчувати себе впевнено і комфортно, коли за штурвалом стоятиме такий досвідчений і загартований «мореплавець», як Мірча Луческу.

У нинішньої команди є колосальний потенціал і позамежне бажання продемонструвати свої найкращі ігрові кондиції. У свою чергу, керівництво клубу готове не тільки почути новий тренерський штаб, але і на практиці створити йому належні умови для досягнення найамбітніших цілей.

Ми разом приймаємо нові виклики і разом продовжуємо писати славну історію «Динамо». Сподіваємося, що свою яскраву сторінку в цьому літописі залишить і легендарний Мірча Луческу. Наша синергія – запорука успіху та нових перемог!

З повагою,

Ігор Суркіс»

Відповідь лист Мірчі Луческу

«Шановний пане Президент!

З глибокою повагою ставлюся до Вашої непохитності у розвиток ФК «Динамо».

Я ніколи не пасував перед труднощами. І тим більше не готовий це робити, коли маю підтримку таких людей, як Ви.

Мої побоювання були пов’язані тільки з тим, щоб не створювати труднощі футбольної сім’ї київського клубу.

Впевнений, що спільно з Вами ми досягнемо тих значимих результатів, які радикально змінять ставлення до мого призначення та подальшої роботи клубу під моїм керівництвом.

До зустрічі р. в Києві у вівторок».

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