В Україні навряд чи хтось вірить у нове перемир’я — Die Tageszeitung

Між Україною і підтримуваними Росією сепаратистами з’явилося нове угода про режим припинення вогню — і багато сумнівів.

Про це пише німецьке видання Die Tageszeitung.

Нове перемир’я на сході України було погоджено в середу так званої тристоронньої контактною групою. Але, за даними українського командувача Об’єднаних сил Володимира Кравченка, вранці, вже через кілька годин, цей режим тиші був порушений підтримуваними Росією сепаратистами.

На одній з ділянок фронту спостерігався мінометний обстріл з боку сепаратистів, сказав Кравченко.

Бойові дії велися і в дні напередодні перемир’я. У загальній складності на вихідних сепаратисти обстріляли українські збройні сили 15 разів, повідомляє представник української армії.

За його словами, був поранений один український солдат.

Українське міністерство оборони особливо стурбоване мінами, якими «народні республіки» обстрілюють українську сторону. Адже вони можуть вибухнути лише через кілька днів — і тоді вибух на контрольованій Україною території буде виглядати так, ніби режим припинення вогню порушує українська сторона.

На іншій стороні «народні республіки» звинувачують українську армію у застосуванні зброї незадовго до встановлення режиму тиші.

В те, що нове перемир’я дійсно буде працювати, в Україні навряд чи хтось вірить по-справжньому. З 2014 року перемир’я узгодилося майже 50 разів, сказав у розмові з TAZ політолог Володимир Фесенко. Кожен раз воно тривало максимум два дні.

Тим не менш, за його словами, нове перемир’я вперше включає в себе конкретні механізми контролю: сторони зобов’язалися застосовувати дисциплінарні заходи до тих, хто порушив режим тиші.

«Однак про те, як саме повинні реалізовуватися ці дисциплінарні санкції, в угоді про режим припинення вогню, на жаль, не йдеться», — зазначив Фесенко.

Він припускає, що проти перемир’я будуть протестувати в першу чергу люди і групи з оточення колишнього президента Порошенко.

Відразу після того, як стало відомо про угоду, проти нього виступив Дмитро Ярош, колишній глава «Правого сектора».

«За попередньої влади нас теж намагалися «примусити до миру» з терористами і окупантами», — цитує Яроша портал «Обозреватель».

«Капітуляція перед Кремлем — це смерть нашої країни», — заявив він.