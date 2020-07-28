Звичайне шахрайство. Аби у Вас не лишалося ілюзій, які цинічні люди керують нами

Як гроші платників податків, які збирали всією країною на боротьбу з недугою, незрозуміло чому було витрачено на ті, що ніяк не пов’язаність язано з протидією недузі.

Продовжую із захопленням читати сторінку Володимира Зеленського.

Він пише про реакцію Президента Швейцарії на темпи будівництва доріг в Україні: «Привезли її до нас новою дорогою… Пані Симонетта Соммаруга була вражена, що в Україні будують швидше, ніж у Швейцарії. А я знав, що ми вміємо! Просто робити все треба чесно і вчасно. А швидко і якісно ми зможемо, і «Велике будівництво» – доказ цього!»

По-перше, немає нічого дивного в тому, що темпи ремонту доріг в країні площею 600 тисяч кілометрів апріорі мають бути вищими за такі в країні, площею 41 тисяча кілометрів.

По-друге, чому мають бути вищими?

Бо в Швейцарії давно є нормальні дороги.

Пишатися темпами будівництва доріг порівняно з Швейцарією, як це алкоголіку пишатися темпами скорочення споживання зеленого змія порівняно з непитущою людиною.

І висловлення захоплення з боку непитущої людини в такій ситуації — це лише ввічливість.

Пишатися цим і виставляти напоказ — це ідіотизм.

Добре, що нами керує не якийсь дурник, його?

По-третє, давайте глянемо, якою ціною ці дороги будуються.

Готуючись до пандемії коронавірусу, кошти платників податків були цинічно забрані у ненайбагатших сфер.

Наприклад, у Національного фонду досліджень зрізали половину фінансування (більше 200 мільйонів гривень).

Під нуль зрізали хай і міфічний, альо таки Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту — 500 мільйонів.

Зрізали десятки та сотні мільйонів на науку в університетах, зачепили академії, зрізали з освіти.

До такого розвитку подій поставилися з розумінням, хоча таки досі ніхто не второпав, чому з науки та освіти зрізали по 50-100% видатків з різних статей, а з МВС, яке мало бюджет 93 мільярди, зрізали усього 0,005%.

(https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/3064898140229314), а потім всі реально прибалділи, коли дізналися, що МВС додали 2,5 млрд.

Тому що ефективний міністр.

Ідемо далі.

По-четверте, як витратили врешті 66 мільярдів фонду по боротьбі з коронавірусом?

Офіційна інформація Міністерства фінансів України:

35 мільярдів з 66 млрд. було витрачено саме на будівництво доріг.

Де дороги — а де коронавірус? — спитаєте Ви.

А що, так можна було? — спитають яценюки-гройсмани і навіть азірови.

Тобто: гроші платників податків, які збирали всією країною на боротьбу з недугою, незрозуміло чому було витрачено на ті, що ніяк не пов’язаність язано з протидією недузі.

Чи потрібно будувати дороги? Безумовно.

Чому ніхто раніше це не робив або не робив такими темпами?

Бо гроші не з повітря беруться: окрім доріг є ще купа інших сфер, яким вони потрібні.

Виявляється ж, все дуже просто: не треба думати про збалансований розвиток важливих сфер в країні, фінансове планування, вирішення поточних завдань і стратегічне планування.

Можна просто взагалі весь річний бюджет спрямувати на дороги і бути красавчіком перед виборами (аби не лишалося сумнівів, що ідею про такий перерозподіл втілили саме Слуги — http://nashigroshi.org/…/biznes-partner-zelens-koho-khoche…/)

Звісно, люди аплодуватимуть цьому популізму, однак я не буду.

Тому що, по-п’ятдесят п’яте, подивімось на статистичні дані фінансування науки з усіх джерел в Україні та Швейцарії у відсотках від ВВП.

Навіть завищені дані по Україні — 0,47%.

Швейцарія — 3,37%.

На ВВП країн краще не дивіться, стане погано.

Тому, якби у нас країною керував розумний керманич, він би пишався лише тоді, коли б встигав і дороги будувати, і не обкрадати науковців, прикриваючись коронавірусом.

А так це звичайне шахрайство.

Яке він ще й залюбки виставляє на показ у фейсбук.

Anton Senenko, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України, опубліковано на сторінці автора у Фейсбук