Для остаточного вирішення українського питання Путіну тепер навіть воювати не треба — Касьянов

Не про Порошенка. Нехай собі відпочине в Туреччині. Про війну і мир.

Не думаю, що Путін скористається перемир’ям для остаточного вирішення українського питання. В цьому немає потреби.

От якби в Києві сиділо проукраїнський уряд, а кістяк військової сили складали воїни зразка 2014-2016 років, і суспільство їх підтримувало так само, як у серпні 2014-го, тоді так, воювати треба було б серйозно.

А що зараз?..

Армія деморалізована.

Товариство розкладено.

Цілі розмиті.

Ідей — нуль… (спасибі Петру Олексійовичу, хай йому гикнеться в Анталії).

Тепер воювати не треба.

Навпаки. Треба всіляко замирить. Оплакати. Обігріти. Пообіцяти російські пенсії і саму низьку ціну на газ.

Провести фестиваль української пісні в Москві. Фестиваль українського кіно в Ялті. Вечірній Квартал в Кремлі.

Путін неодмінно одягне вишиванку. І приїде поклонитися на могилу героїв Крут.

Що не зробиш заради відродження великої Російської імперії…