«Відстала» російська медицина врятувала знаменитого західного психолога

Відвертим глузуванням піддали наші співгромадяни «передових» західних медиків, які не змогли врятувати знаменитого канадського психолога Джордана Пітерсона. Зірка західній психології підсіла на сильні знеболювальні, але «відсталі» російські лікарі витягли Пітерсона фактично з того світу. Тепер в соцмережах посміюються над завалами шаблонами либерды на тему вітчизняної охорони здоров’я.

Перевагу російської медицини над зарубіжної демонструє не тільки ситуація навколо боротьби проти коронавіруса.

Є й інші приклади. Один з них, ще лютневий, зараз повернувся у фокус уваги аудиторії соцмереж. Цей приклад активно обговорюють, насміхаючись над тими, хто вважає вітчизняну охорону здоров’я відсталим. Процитую серію твітів, в яких викладено суть історії. Там є деякі неточності в фактаж, але суть відображена вірно. По ходу цитування буду коментувати деякі моменти.

«ДжОрдан Пітерсон, мабуть, самий відомий борець проти SJW в світі. Був професором психології, любить Достоєвського.

Кілька років брав клонозепАм – сильний андидепрессант».

https://twitter.com/nerukopojat/status/1285900695170879489 (продовження в реплаях)

SJW – це, хто не в курсі, Social Justice Warriors. Тобто – «борці за соціальну справедливість». Так називають американських ліваків-троцькістів. Тих самих, які щосили підтримують заворушення під гаслами Black Lives Matter, диктатуру секс-меншин і все інше як би передове західне божевілля.

«Після того, як у його дружини виявився рак нирки, і ніби як на пізній стадії, і ніби як після такого взагалі ніхто не виживає, у Джордана почалися панічні атаки і суїцидальні думки. Він збільшив дозу антидепресанту і додав ще якісь ліки.

Рішення було не дуже вдалим, і його дії призвели до того, що з’явилася дуже сильна залежність від бензодіазепіну. А відмовитися від цього не так-то просто. У нього розвинулися симптом «відходу» та акатизія — руховий розлад, який він описав як «неймовірне, нескінченне, непереборне занепокоєння на межі паніки».

Правильний термін, звичайно, не «симптом догляду», а «синдром відміни». Коли людина перестає приймати сильнодіючий препарат, до якого звик його організм, то починаються численні фізичні та психічні проблеми. Ось як зірка психології намагався побороти все це.

«Пітерсон почав лікування в Канаді, стало гірше. Для повної детоксикації могло пройти кілька років, і людина могла жити увесь цей час в такому ось стані. Після чого він спробував лікування в США, де йому стало ще гірше, і він поринув у маячня.

Чоловік дочки Пітерсона – російський хлопець. Він запропонував відвезти батька дружини в Росію, це було останньою надією. Сім’я вже практично попрощалася з батьком. У Росії Пітерсона повантажили в штучний сон, посадили на ШВЛ, поступово викачували кров і чистили її від речовин.

До поїздки в Росії або вже тут він захворів двобічною пневмонією (читати “ковидом”). Зараз професор в повному здоров’ї і радіє життю, і дружина, до речі, теж поправилася, їй дуже пощастило».

Ось так. І залежно від вилікували, і від пневмонії. Тобто – врятували життя, тому що в типу передовий Канаді або США, маючи таку залежність, Пітерсон точно віддав би Богові душу.

«Уявіть, як жопа горить у лібералів і західників від історії, в якій громадянин Канади не зміг вилікуватися в Канаді, де “краща медицина в світі”, не зміг вилікуватися в США, де “краща медицина в світі” і на ньому поставили хрест.

А в “жахливому мордорі, де люди досі їдять один одного і лікуються подорожниками, де труять Скрипалів, де допінг у кожного спортсмена, де розвалена медицина вбиває 9 чоловік з 10, де все розграбували, де немає прогресу, свободи слова і не дотримуються права людини” професора вилікували і від невиліковної в його випадку акатазИи, і від ковида».

Власне, креаклы були в шоці від цієї історії ще в лютому, коли вона сталася.

https://snob.ru/profile/28514/blog/164578/

А вже шок західних SJW-троцькістів, які ненавидять Пітерсона за захист їм традиційних цінностей, я й уявити не можу. Це ж невимовна зрада: країна, президента якої американські ліваки звинувачують у тому, що він провів у Білий дім Трампа, до того ж врятувала одного з головних ідейних супротивників либерды.

Сподіваюся, він і далі буде висловлювати те, від чого у західних инфантилов моторошно бомбить.

«Сам Пітерсон не вважає свої ідеї патріархальними і більше того — заперечує патріархат як такої. У знаменитому інтерв’ю журналістці ХЕлен Льюїс для британського GQ (ролик набрав на YouTube більше 10 мільйонів переглядів і багаторазово цитувався) він спочатку відкинув визначення патріархату як форми суспільства, в якому чоловіки домінують над жінками, а після засумнівався, що таке домінування взагалі мало і має місце бути:

«Коли ви говорите про те, що більшістю капіталу і багатств володіють чоловіки, ви говорите про крихітному відсотку людей. Більшість ув’язнених у в’язницях — це теж чоловіки. Більшість бездомних людей — чоловіка. Більшість жертв жорстоких злочинів, людей, які здійснюють суїцид і гинуть на війні — чоловіки. Де тут домінування?»

https://www.forbes.ru/forbeslife/390627-patriarhata-ne-sushchestvuet-kak-psiholog-dzhordan-piterson-zarabotal-milliony-na

Наша людина. Правда, швидше за все, якщо він залишиться на Заході, його в підсумку все одно зацькують. Тому мені залишається лише приєднатися до коментарю одного з твиттерских жартівників, який написав:

«При його симпатії до Достоєвського він так і не зрозумів головної суті і пішов у свою англосаксонське сектанство, тому не дивно, що став нарколыгой. Я б на його місці продав все на заході і переїхав в Строгіно, охрестився, завів ще дітей і працював місцевим вчителем англійської».

При его симпатии к Достоевскому он так и не понял главной сути и ушел в свое англосаксонское сектанство, по этому не удивительно, что стал нарколыгой. Я бы его месте продал все на западе и переехал в Строгино, покрестился, завел еще детей и работал местным учителем английского — Сиксистс (@ffsdmad) July 23, 2020

Звучить смішно? Але я вважаю, що в підсумку щось таке і станеться – Росія стане «землею обітованою» для всіх людей із Заходу, які дотримуються традиційних цінностей і чинять опір нав’язуванню дегенерації.

Так вони вишикуються в чергу, щоб наші власті дозволили їм жити в Строгіно.