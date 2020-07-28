Під Одесою обстріляли автомобіль з відомим активістом

У вівторок, 28 липня, на автодорозі Південний — Одеса невідомі скоїли напад на громадського активіста, голову організації «Вуличний фронт» Дем’яна Ганула.

Про напад на трасі повідомив в Facebook сам Ганул. За його словами, він знаходився на пасажирському сидінні ВАЗа, який їхав з Південного в Одесу. Раптом до машини впритул наблизилися Toyota з київськими номерами і Mercedes з іноземною реєстрацією. «Вони всіляко прагнули зіштовхнути нас з траси», — стверджує Ганул, підкреслюючи, що перебували в зазначених авто почали стріляти по ВАЗу. Активіст вважає, що це спланована акція, і не приховує, що став відстрілюватися з пневматичної зброї. Він записав номери одного з цих двох автомобілів.

На місці працюють співробітники поліції. Поки ніяких коментарів від правоохоронних органів немає.

Дем’ян Ганул часто приймає участь в акціях проти використання радянської, комуністичної символіки,а також незаконної забудови узбережжя та історичного центру міста.