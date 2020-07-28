На Донеччині загинув терорист з бази «Миротворця»

В зоні бойових дій на Донбасі 26 липня загинув терорист «ЛНР» Владислав Поврознюк з позивним «Сява».

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він уточнив, що окупант був внесений в базу військових злочинців на сайті «Миротворець».

Терорист Владислав Поврознюк Telegram-канал Анатолія Штефана

Бойовик «ЛНР» виставляв фото на тлі військової техніки окупантів Telegram-канал Анатолія Штефана

«200 бригада 26.07.2020 Поврознюк «Сява» Владислав пішов концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Обставини вимагають уточнення», – зазначив захисник.

Відомо, що Поврознюк народився 14 липня 1989 року в місті Донецьк Ростовської області РФ, а проживав недалеко від Краснодона Луганської області. До забороненої в Україні соцмережі «ВКонтакте» він хвалився фото на тлі військової техніки терористичного батальйону «Схід».

Повідомлення про загибель бойовика Telegram-канал Анатолія Штефана

Сторінка «Сявы» в соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана