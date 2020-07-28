В Киеве двое парней угнали маршрутку и устроили опасные гонки

Патрульные полицейские задержали в Киеве двух парней, которые забавы ради угнали маршрутку «Богдан».

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель отошел от маршрутки, а в тот момент в салон зашли двое неизвестных и поехали. Угонщики отправились в сторону улицы Кирилловской. Но патрульные остановили пустую маршрутку на ул. Тульчинской.

Правда, пока их ловили, автоворы успели создать немало «приключений» — они ездили на большой скорости, опасно маневрировали, а во время движения то и дело, что передавали друг другу руль. Потом, когда накатались, они бросили маршрутку на ул. ТУльчинской, а сами скрылись.

Но через некоторое время были задержаны на ул. Кирилловской.

Проводятся следственные действия.