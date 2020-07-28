Наше завтра — долар за 85 рублів

Слідом за «обнуленням» президентських термінів Росію чекають «обнулення» економіки і новий 1998 рік, вважають економісти.

Попереду у Росії черговий «чорний серпень». Чи чекати нам девальвації і деномінації рубля, чи обійдеться, обговорили експерти на прес-конференції в НСН.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з економічної політики Сергій Калашников:

«Деномінація рубля застосовується лише для зручності грошового обігу. Безглуздо випускати рублі, якщо рахунок, як було на початку 1990-х, йде на тисячі. Але як би ми всередині країни не визначали розмірність знаків на купюрах, купівельна спроможність нашої національної валюти від цього не зміниться.

Тут важливо розуміти, що ніякі економічні закони щодо рубля просто не працюють, тому що не мають до нашої нацвалюті ніякого відношення. Ми зробили рубль вільно конвертованим всередині країни. Але весь світ не визнав рубль твердою валютою, і навіть напівтвердої, як китайський юань, курс якого визначається директивно. Це значить, якщо ви з рублями поїдете за кордон, то не зможете на них нічого купити, обміняти не зможете. Таким чином, рубль знаходиться в стані пасинка міжнародної валютної системи. Це породило спекулятивне відношення до цієї валюти. Якщо я десь можу купити рубль, а в іншому місці продати його не можу, це призводить до виникнення „чорного ринку рубля“. Цим „чорним ринком“ є Московська валютна біржа і Центральний Банк РФ. Тобто, курс рубля — це поле для спекуляцій, насамперед — міжнародних. Хоча, як показав аналіз різкого падіння рубля в 2014 році, і наші основні банки теж не гребують поспекулювати на цій ниві. Тому, коли ми говоримо про те, що рубль має якісь економічні підстави для зміни свого курсу — це все не відповідає дійсності.

Проте всі спекулятивні операції все ж мають межі, адже Росія змушена за валюту купувати великий обсяг товарів і продуктів харчування. Це змушує тримати рубль по відношенню до валюти в певному коридорі. Тому що якщо рубль впаде до нескінченності, то і можливості імпортних поставок теж впадуть до нескінченності. Це буде не просто економічний крах. Людям нічого буде їсти. Тому, я вважаю, є певні економічні тенденції, які змушують тримати рубль. Я думаю, це забезпечить баланс, який ми спостерігаємо після 2015 року.

До кінця року, в силу тієї економічної ситуації, яка складається в країні, відбудеться чергове, нехай не таке різке, як в 2014 або 1998 роках, але все-таки обвал рубля. Я припускаю, що в силу об’єктивних економічних причин рубль може впасти по відношенню до долара і євро відсотків на 10-15%».

Науковий керівник Інституту проблем глобалізації, економіст Михайло Делягін:

«Що зараз відбувається з рублем? З формальної точки зору, все нормально, у держави грошей, як у дурня махорки. У федеральному бюджеті ліквідні ресурси, за даними Мінфіну на 1 липня, складають більше 8 трлн рублів. Грошей в цілому достатньо. Зрозуміло, що уряд чудово усвідомлює: з цими грошима буде приблизно те ж саме, що з махоркою удурака. Але на якийсь час їх вистачить.

Рубль утримується нашими керівниками в спекулятивному полі. Національна валюта емітується не за потребами економіки Росії, а в залежності від того, скільки нам дозволять отримати валюти у вигляді позик або експорту. Тому рубль вкрай залежний від усіх зовнішніх факторів. Це не стільки об’єктивна реальність, скільки свідомий вибір нашого керівництва.

Зовнішні обставини зрозумілі. В США 4 листопада з високою часткою ймовірності холодна межэлитная громадянська війна перестане бути холодною. Досить імовірно, що товариша Байдена будуть підсаджувати в президентське крісло ті ж самі люди і приблизно так само, як вони підсаджували Обаму — за допомогою форсування кризи. Світ валиться в рецесію, і підштовхнути його нічого не варто. Тому, я вважаю, з середини вересня ми увійдемо в зону глобального ризику, а якщо нерви здадуть, то й раніше. Не випадково ходять чутки про те, що друга хвиля „коронабесия“ призначена на 20 вересня. Що буде зі світовою економікою, якщо в США почнеться щось, що нагадує громадянську війну? Вже зараз ми бачимо деяке ослаблення долара. Американські фахівці кажуть, що варто очікувати знецінення долара по відношенню до кошика значущих валют приблизно на третину. Якщо тільки на третину, Бог, дійсно, зберігає США.

Що у зв’язку з цим буде відбуватися у нас? Економіці Росії вистачило і першого удару коронакризиса, після якого вона вже не встане, це видно. Статистику можна малювати будь-яку, але всі ми ходимо по вулицях і спілкуємося з людьми.

Коли хліба стає все менше, має з’явитися більше видовищ. Тому в серпні—вересні у нас будуть проводитися елементи локального оздоровлення органів управління від зовсім вже збожеволілих здичавілих, яке нам піднесуть і як лівий, і як правий поворот, і як соціальну революцію. Це трохи відволікає людей від реального стану справ.

Якщо ми не розвиваємо економіку, єдиний спосіб її підстьобувати — девальвація рубля. Інша справа, що долар може впасти сильніше рубля. Але рубль доведеться девальвувати по відношенню до корзини валют до євро. Вже сьогодні він зміцнюється до долара, але слабшає — до євро.

Базова причина того, що девальвація рубля змінюється періодом досить тривалої стабільності, яка підтримується в тому числі за рамками економічної, а іноді і політичної доцільності, пов’язана зі специфікою спекулятивних операцій. При стабільний рубль наші цінні папери купують західні російські спекулянти за валюту. Це вкладення, захищені від девальвації, але з прибутковістю, характерною для високоризикованих ринків. Далі, поки вкладення правильних людей з російського ринку не підуть, не девальвує рубль. Національну валюту тримають буквально будь-якою ціною. Але коли ці вкладення підуть, рубль обвалиться. До кінця року, я думаю, ми побачимо 55 рублів за долар і більше 90 рублів за євро».

Член президії Столипінської клубу, економіст Владислав Жуковський:

«На початку червня я говорив про те, що напередодні обнулення ми побачимо зміцнення рубля до долара до 70, і навіть до 68,5. Ми ці цифри побачили. Логічно, що після того, як театр абсурду з голосуванням на пеньках та на лавках був завершений, рубль розвернувся і пішов далі — на рівень 71-72 за долар. Не може бути міцної валюти в умовах цвинтарної стабільності. Економічного зростання ми не бачимо вже більше 12 років. З 2008 року російська економіка в реальному вираженні зріс всього на 8,5%. Це дані Росстату і Світового Банку. Світова економіка при цьому зросла на 35%, навіть загнивающая Америка — на 18%, а Китай — на 93%. Весь зростання економіки з 2008 року вже „обнулився“ за підсумками другого кварталу 2020 року, коли ВВП Росії офіційно впав на 9-10%. За підсумками року реальне падіння може бути більше 20%. Про який зміцнення рубля може йти мова, якщо у нас на очах стискається приплив валюти по зовнішньоекономічній діяльності. Відтік валюти з країни вже більше, ніж приплив. З країни виведено майже $29 млрд, при цьому, сумарно ми заробили $22 млрд. Такого не було з часів дефолту 1998 року. Не випадково, мені здається, заговорили про деномінацію рубля. Ми наближаємося до чергової шокової девальвації. Пам’ятайте, Борис Єльцин у 1997 році затіяв деномінацію рубля, а до середини 1998 року вибухнула дефолт.

Для правлячої еліти слабкий рубль — продовження агонії тієї системи, яка побудована, максимізація їх експортних доходів ціною зубожіння населення, падіння платоспроможного попиту, зростання цін, розгону інфляції. Я думаю, в довгостроковій перспективі — півтора-два роки — можна сміливо купувати валюту. Звичайно, краще було купувати по 60 рублів, але і зараз, я вважаю, не пізно.

Зростання економіки не буде, доходи продовжувати падати, утримати економіку на плаву можна буде тільки через девальвацію. Звичайно, можна сперечатися про те, що буде з курсом по відношенню до долара в листопаді, після виборів президента в Штатах. Я думаю, нічого хорошого Росію в будь-якому випадку не чекає. Обнулення курсу рубля — це лише питання темпів і масштабів, не більше того. Деномінація теж буде, але пізніше, за горизонтом 2021 року, коли ми полетимо до рівня 100 рублів за долар, що цілком ймовірно.

Я думаю, що нас чекає глобальна делеверидж і кредитне стиснення. Ми легко можемо побачити 80 рублів за долар, але я б не виключав падіння до 85 рублів за долар і більше. Тут все буде залежати від кількох факторів. ОПЕК+, вибори в США, ступінь профнепридатність людей, проводять соціально-економічну політику в Росії. При поганому сценарії рубль може впасти на 25% до долара. І серпень і листопад — місяці дуже важкі для рубля».