Путін нагородить артистів і чиновників за роботу на голосуванні за поправки до Конституції

Президент Росії Володимир Путін нагородить чиновників, артистів і блогерів, які брали участь в підготовці, проведенні та інформуванні про голосування за поправки до Конституції РФ, повідомляє РБК з посиланням на власні джерела.

За даними видання, список нагороджених буде великим – у нього можуть увійти співробітники адміністрації президента, представники регіонів та виборчих комісій, члени Загальноросійського народного фронту, “Єдиної Росії” і робочої групи з підготовки поправок до Конституції, а також громадські діячі, артисти і блогери, які брали участь в інформаційній кампанії.

З представників робочої групи ЗНФ нагороди можуть отримати доктор Леонід Рошаль, голова центрального штабу руху “Волонтери перемоги” Ольга Амельченкова, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Олена Ісінбаєва, депутат Держдуми Валентина Терешкова та гендиректор “Мосфільму” Карен Шахназаров, пише РБК.

Артистів і блогерів нагородять за агітаційні ролики, інформування про голосування і діяльність в період пандемії. “Багато працювали в цей період на благо країни. Наприклад, Машков і Безруков безкоштовно брали участь у концертах та акціях для тих, хто був на самоізоляції”, – пояснило джерело, близьке до Кремля.

Коли саме може відбутися нагородження, джерела РБК не повідомили. За словами двох із них, між складанням списків, підписанням документів та нагородженням зазвичай проходить кілька місяців.

Артистів і блогерів нагородять за агітаційні ролики, інформування про голосування і діяльність в період пандемії. “Багато працювали в цей період на благо країни. Наприклад, Машков і Безруков безкоштовно брали участь у концертах та акціях для тих, хто був на самоізоляції”, – пояснило джерело, близьке до Кремля.

Коли саме може відбутися нагородження, джерела РБК не повідомили. За словами двох із них, між складанням списків, підписанням документів та нагородженням зазвичай проходить кілька місяців.