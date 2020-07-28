Вкрали гроші і iqos: нахабні злодії в Києві потрапили на відео

В мережу виклали відео крадіжки, зняте камерою відеоспостереження в одній з кав’ярень столичного Виноградаря.

Як повідомляє «Київ Оперативний», чоловік і жінка, обдуривши продавця, заволоділи 200 гривнями, а також вкрали iqos та солодощі.

«Через 10 хвилин після крадіжки, за наданими прикметами, патрульні поліцейські їх затримали. Спочатку свою причетність до вказаної події вони відкидали, а коли під час поверхневої перевірки виявили викрадені речі, стали говорити, що переплутали свій iqos з чужим. Закрили в ізолятор. Дуже сподіваємося, що надовго», — йдеться в повідомленні.