ПРАТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) заявляє o спроби колишніх керівників дестабілізувати роботу підприємства за поширення фейкових новин, — повідомляється на сайті Фонду держмайна.

«Звинувачення з боку екс-керівництва ОГХК в розірванні контракту c американською компанією Chemours (входить в холдинг Dupont) абсурдні і не містять жодного правдивого факту. Державне підприємство продовжує співпрацю c міжнародним контрагентом за ціною вище на 24,65% і діє виключно в межах контракту.

«Chemours — це перевірений глобальний гравець і світовий лідер в області титанових технологій. ОГХК при будь-яких умовах виконувати зобов’язання перед надійним міжнародними контрагентами », — повідомляє Пітер Девіс, в. o. голови правління АТ «ОГХК»», — йдеться в повідомленні.

У ОГХК вважають, що колишній топ-менджмент, за звичкою, веде нечесну гру, намагаючись нагадати o собі і повернути владні повноваження:

Якщо раніше co сторони попередніх керівників ОГХК поширювалася перекручена інформація, то тепер вони перейшли до поширення відвертих фейків.

Нагадаємо, що колишнє керівництво раніше повідомляло o укладення нової угоди ОГХК c Chemours за заниженою ціною. Натомість, на сьогодні, українське державне підприємство співпрацює з міжнародним холдингом за ціною на 24,65% вище, порівняно з попереднім періодом.

* Вся інформація o діяльності ОГХК тимчасово опублікований на офіційному сайті Фонду державного майна України, оскільки доступ до сайту компанії і офіційній Facebook сторінки ОГХК заблокований колишнім менеджментом.

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ОГХК: Колишнє керівництво намагається дестабілізувати роботу підприємства оновлено: 28 липня, 2020 автором: Redactor