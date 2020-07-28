В Одесі затримано азербайджанський авторитет

Поліція затримала одного з учасників конфлікту зі стріляниною в одеському ресторані на Французькому бульварі, 85/87, яка відбулася 16 червня.

Як повідомили «Думській» джерела у відомстві, затриманим виявився кримінальний авторитет і громадянин Азербайджану Еміль Халілов, який керував угрупованням нападників.

Сьогодні в 17:00 будуть обирати запобіжний захід у Приморському райсуді.

Раніше Еміль Халілов тривалий час перебував у розшуку Інтерполу. У 2018 році поліція екстрадувала його на батьківщину. Тоді повідомлялося, що в Україні Халілов жив за підробленими документами і курирував злочинну групу, яка спеціалізувалася на наркотрафіку з Південної Америки в Європу.

Нагадаємо, 16 червня Французькою з бійкою і стріляниною з’ясовували стосунки дві бандитські угруповання. За деякими даними, одеський підприємець, що працює в сфері IT-технологій, спробував дати відсіч ОЗУ Джавіда Ісмаїлова. Підприємець звернувся за допомогою до знайомих з Києва, які послали до Одеси групу підтримки з «спортсменів». В ході бійки одному з киян вдарили ножем у бік, проте від госпіталізації чоловік відмовився.