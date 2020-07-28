На Львівщині вибухнув підприємець

Вранці 28 червня с. Княжий Міст Мостиського району Львоской області вибухнув автомобіль. В результаті вибуху загинув 41-річний підприємець зі Львова.

У поліції повідомили, що інцидент стався близько шостої ранку на базі відпочинку. Вибухнув автомобіль Mitsubishi Pajero, всередині якого був 41-річний чоловік, він загинув на місці.

«Вибух стався на одній з баз відпочинку, розташованої у Мостиському районі. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Вирішується питання правової кваліфікації », — повідомили в поліції.

В межах села Княжий Міст є одна база відпочинку «Княжі озера», однак в адміністрації закладу ZAXID.NET повідомили, що на їх території жодних схожих випадків не було.

Як з’ясувало видання, вибух стався за межами бази відпочинку — на приватній території неподалік. Це велика огороджена територія в лісі, тут є багато господарських приміщень і вантажівок. Загиблий львів’янин був власником цієї території. Відомо, що одним із видів його діяльності була оренда приміщень.