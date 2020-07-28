Військовим передали модернізовані танки «Булат»

Завод їм. Малишева передав військовим чергову партію з двох відремонтованих і модернізованих танків БМ «Булат», інформує прес-служба ДП «Укроборонпром».

Як повідомив гендиректор заводу Василь Крылас, фахівці не тільки відремонтували танки, але і встановили сучасне обладнання з поліпшеними характеристиками.

За його словами, завдяки новій радіостанції і сучасних засобів навігації військові зможуть оперативніше координувати дій і зв’язок між екіпажем і командуванням. Сучасні прилади прицілювання і спостереження, зазначив Крылас, дозволять краще контролювати ситуацію, зокрема, вночі.

«Булати» успішно пройшли всі необхідні полігонні випробування. Оновлену техніку передали Міністерству оборони.





БМ «Булат» — основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина — глибока модернізація танка Т-64Б.