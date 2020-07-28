Авто за передплату: українців попереджають про нову аферу

Українець переказав через інтернет-банкінг майже 40 тисяч гривень особі, яка нібито продавала автомобіль Volkswagen Passat B7 на одній з онлайн-платформ.

Як повідомляє Судово-юридична газета, продавець виявився шахраєм і ошукав чоловіка на 40 тис. грн. Інцидент стався у п’ятницю, 17 липня. Авто покупець так і не отримав, а гроші назад повернути не вдалося.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за шахрайство (ст. 190 КК України). Триває слідство.

Для того, щоб не потрапити на гачок шахраїв, необхідно дотримуватися таких порад:

Не повідомляти номери банківської карти чи номери CVV2-коду третім особам.

Здійснювати платежі лише через офіційні перевірені сайти, не через незнайомі ресурси, особливо коли комісія підозріло низька.

Намагатися здійснювати покупку авто офлайн, а не онлайн.

Якщо вам надали номер карти для передоплати, зайдіть на сайт кіберполіції в розділі «STOP FRAUD», де ви зможете перевірити, чи не входить рахунок до переліку шахрайських.