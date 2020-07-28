«Небувалий бум»: Попит росіян на покупку другого громадянства побив всі рекорди

У той час як російська економіка лежить у руїнах після коронавирусного карантину, принаймні один вид бізнесу переживає ренесанс. Компанії, що допомагають росіянам придбати вид на проживання за кордоном або друге громадянство, зіткнулися з різким підвищенням попиту в останні місяці.

Число бажаючих купити «золоті паспорта» за програмами громадянство в обмін на інвестиції за березень-травень зросла на 20% рік до року, повідомляє Forbes з посиланням на дані консалтингової компанії Knight Frank.

«Ми бачимо небувалий бум інтересу росіян до програм, що дозволяє отримати вид на проживання за кордоном», – говорить директор департаменту закордонної нерухомості та приватних інвестицій Knight Frank Марина Шалаєва.

У компанії фіксують високий попит на ВНП в Євросоюзі (найпопулярніша країна в регіоні – Португалія) і державах Карибського басейну (Гренада, Антигуа і Барбуда, Сент-Кітс і Невіс).

На третьому місці – Мальта і Кіпр. Останній тягне клієнтів знижками на нерухомість, що досягають 30%.

Старший партнер мультисемейного офісу ITS Wealth Олексій Ілюхін порівнює відбувається з періодом після 2014 року, коли Росія анексувала Крим, опинилася під санкціями Заходу і повернулася до риторики «холодної війни». Тоді була перша хвиля попиту росіян на іноземний паспорт або вид на проживання (ВНЖ), зараз йде друга, зауважує він.

Попит на країни Карибського басейну підігрівають знижки на «золоті паспорта», які ввели ці юрисдикції в останні кілька місяців.

Сент-Кітс і Невіс (такий паспорт має засновник Telegram Павло Дуров) в цьому році знизив поріг інвестицій для отримання ВНЖ зі 190 до 150 тисяч доларів. Багато країн Карибського басейну дають можливість отримати громадянство вже при інвестиціях від 100 тисяч доларів, зауважує Шалаєва.

Найдешевший паспорт – домініканський. За новими правилами, для його отримання потрібно зробити внесок у розмірі 50 тисяч доларів на державний економічний фонд.

Країни Карибського басейну знижують ціни за програмами громадянства в обмін на інвестиції в зв’язку з різким скороченням доходів від туризму на тлі пандемії.

Ймовірно, боротьба за клієнтів продовжиться, зазначає керівник юридичного департаменту UFG Wealth Management Микола Варгасов: «Ринок залишається досить конкурентним, що змушує основних гравців швидко реагувати на зовнішні виклики і компенсувати втрачені доходи з-за провалу цього курортного сезону за рахунок зниження планки з програмами надання громадянства в обмін на інвестиції».

Паспорта відкривають кордони, пояснює Варгасов: вони виступають в першу чергу альтернативою в’їзних віз, видача яких зараз не проводиться